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家常菜三道

原志
美味蒸蛋
美味蒸蛋

雞蛋有很多種吃法，水煮蛋、荷包蛋、炒雞蛋，我家最愛的是這款美味蒸蛋。

美味蒸蛋

材料：雞蛋4個、青蔥3支（切蔥花）、蝦皮10克、醬油1勺、蠔油1勺。

作法：

1.不銹鋼碗裡抹少許油，打進4個雞蛋，倒入蝦皮、蔥花、醬油、蠔油。

2.輕輕攪拌後，把碗放進蒸鍋，大火燒開，改中小火蒸約10分鐘。

3.掀開鍋蓋，撒上少許蔥花，淋上1小勺熱油（可省略）即可上桌。

鮮椒馬鈴薯雞蛋餅

鮮椒馬鈴薯雞蛋餅
鮮椒馬鈴薯雞蛋餅

材料：

青紅椒各1個、蘑菇2個、青蔥2支、馬鈴薯2個、雞蛋3個、鹽1小勺。

鮮椒馬鈴薯雞蛋餅食材
鮮椒馬鈴薯雞蛋餅食材

作法：

1.青椒、紅椒切成圈狀備用；馬鈴薯削皮切成細條，蘑菇切碎，取一容器，放進馬鈴薯絲、碎蘑菇，打入雞蛋，撒上鹽攪拌均勻

2.上鍋：起油鍋，把事先切成一圈圈的青紅椒圈放進鍋裡，再把馬鈴薯雞蛋糊倒進青、紅椒圈裡，凝固後輕輕翻面，撒上蔥花，再煎一小會兒就可起鍋。

海蠣煎

海蠣煎
海蠣煎

材料：

珍珠海蠣1包、雞蛋3個、澱粉50克、青蔥1小捆（要是有蒜苗更好）、醬油2勺、鹽1小勺、油1勺、香菜（選用）。

步驟：

1.雞蛋打散，加入海蠣、蔥花及醬油、鹽，最後加入澱粉，攪拌均勻。

2.炒鍋燒熱，放入1勺油，油熱後加入1大勺海蠣雞蛋糊，攤平後煎至兩面焦黃即可起鍋。

3.喜歡香菜的人，起鍋後可以在上面撒點香菜。

海蠣煎食材
海蠣煎食材

雞蛋

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