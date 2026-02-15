型男院長打瘦瘦針四年未見「瘦瘦臉」 如何做到？訣竅看這裡

我的頻道

記者李樹人／台北即時報導
「減重不能求快」，一位北部醫院院長指出，許多人想速減重，直接在藥局購買一單位劑型的瘦瘦針，在缺乏專業醫師評估下用藥，確實容易出問題。示意圖。（聯合報系資料照）
「減重不能求快」，一位北部醫院院長指出，許多人想速減重，直接在藥局購買一單位劑型的瘦瘦針，在缺乏專業醫師評估下用藥，確實容易出問題。示意圖。（聯合報系資料照）

從油膩大叔變成清新型男，台灣北部某家醫院院長可說是瘦瘦針的活招牌，四年內從九十公斤減至七十公斤，因為緩步變瘦，五十出頭歲的他並未出現臉頰無肉、膠原蛋白流失的「Ozempic Face」 （瘦瘦臉），且副作用極低，僅在吃多時，湧現噁心感。

該名院長容貌秀氣，文質彬彬，體態偏瘦，一百七十幾公分，體重六十多公斤，但邁入四十歲後，體重飆升，一度胖到近九十公斤，走路容易喘，但當時沒想過減重。直到四年前，為了參加一場重要國際會議，在臥室裡翻箱倒櫃，發現以前喜愛的成套西裝彷彿縮水了，使勁憋氣、縮小腹，仍無法扣上褲腰鈕釦，才意識到自己得控制體重。

該院長表示，「瘦瘦針」為GLP-1受體促效劑，一開始用於治療第二型糖尿病，穩定血糖，但又具有抑制食欲，延長食物停留在胃部時間，令人產生飽足感等特點，減重效果顯著，而廣受歡迎。相關藥品愈來愈多，減肥效果出乎預期，在體重控制相關醫學領域上掀起了畫時代革命。

該院長四年前血糖異常，符合腸泌素適應症，開始施打「瘦瘦針」，控制血糖，也能減重。他表示，深知快速減重，可能帶來的代價，因此，依照仿單，從最低劑量〇點二五單位開始施打，滿一個月後，評估副作用及減重成效，再換成〇點五劑量。

「減重不能求快」該院長說，許多胖哥胖妹想要快速減重，直接在藥局購買一單位劑型的瘦瘦針，在缺乏專業醫師評估下用藥，確實容易出問題，門診就收治過施打後連續狂吐七天，且腸胃蠕動幾乎處於停滯狀態，施以症狀治療，並下調劑量，副作用才逐漸減輕。

該院長表示，不管是什麼藥物，都會有該有的副作用，瘦瘦針也是如此，以他自己使用經驗為例，施打〇點二五單位後，出現噁心、腹瀉等症狀，再者，如果多吃了幾口食物，就會產生飽足感，不想再吃下去。不過，這些都是可預期的，仿單上也清楚記載著。

為了維持體重，該院長連續用藥四年，目前使用最低劑量，因胃口變小了，成為名符其實的「小鳥胃」，每天只吃一餐，早餐午餐均不吃，僅喝一些不加糖的黑咖啡，如參加宴會聚餐，只喝幾口湯。飲食攝取以晚餐為主，但吃一點點，就覺得飽。

在嚴格控制熱量下，該院長體重顯著下降，減肥有成，從九十公斤降至七十公斤，除了外型改變，自覺體能變好，走路、爬樓梯時，不再氣喘吁吁。他深知減重是一場長期抗戰，不求快速減重，而以每月減一公斤為目標，因此，並未出現「Ozempic Face 」（瘦瘦臉），帥氣不減。

近期歐美陸續傳出「瘦瘦針」負面訊息，例如，美國有四千多名民眾在使用後出現嚴重副作用，而提起大規模訴訟。英國藥物及保健產品管理局近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能引發嚴重急性胰臟炎的致死風險。

對此，該院長提醒，民眾在用藥之前，務必詳閱藥品仿單，瞭解可能的副作用，最重要的是，需在專業醫師的診斷、評估下，選擇適合自己身體狀況的劑量，循序漸進地加重藥量。此外，不可透過網路團購、藥局購買「瘦瘦針」，除了來路不明，品質難控之外，很有可能打出問題。

減重 血糖 藥局

