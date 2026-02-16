我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

減肥必看！小紅書網友「健美健身孫教練」近日發布一段居家訓練影片，主張「瘦肚子超快的動作絕對不是卷腹」，並以「每天20分鐘、肚子快速瘦下去、越來越平坦」作為訴求，吸引不少網友留言討論。影片上線約6天累積數十則評論，支持者與質疑者分庭抗禮，焦點從動作效果一路延伸到「減脂是否能靠局部訓練」。

影片中以對話形式開場，面對「卷腹能不能瘦肚子」的提問，他明確回應「卷腹肯定瘦不下來」，並解釋卷腹、仰臥起坐、登山等屬力量型訓練，若目標是讓腹部「快速瘦進來」，單靠這類訓練難以達成。接著他提出一套「在家每天練」的動作組合，強調持續1到2個月可看到腹部變平、腰線內收。

影片示範的內容包括五個動作，首先是「胯下擊掌」，雙手放兩側、左右交替抬腿完成；第二個動作是雙手舉過頭頂後下壓，搭配左右交替抬膝；第三為「同側提膝」，手放兩側讓膝蓋去觸碰同側手；第四則改為「對側提膝」交叉觸碰；最後以「深蹲」收尾。每個動作30次為一組，建議每天完成4到5組，時間約20到30分鐘，並稱深蹲可讓身體「持續在燃脂模式中」。

不過，影片說法也引發不少網友分歧。有留言自稱做類似動作後腰圍明顯縮小，表示兩個月從110公分降到82公分。然而也有人表示連做兩個月、每天一組50次做五組，「肚子還是沒減下來」，也有人直接否定「想瘦只有一個方法就是餓」，認為若不控制飲食，「做一輩子也無效」。

對於「局部瘦肚」的概念，留言區也出現提醒聲音，指出這類動作可能更偏向鍛鍊肌肉，若要真正減脂仍需提升整體熱量赤字與控制食量，甚至有人直白表示「最重要還是控制自己的食量」。

世報陪您半世紀

小紅書

上一則

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

延伸閱讀

冬天暖胃最愛 他分享鷹嘴豆咖哩食譜：吃數十次每次都驚豔

冬天暖胃最愛 他分享鷹嘴豆咖哩食譜：吃數十次每次都驚豔
藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好

藥師揭起床別吃這3種維生素 餐後或睡前吃更好
「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝

「百香果檸檬蝦」減脂又清爽 年夜飯小涼菜食譜曝
每天甩腿1000下保膝 醫生曝好處：養分擠進去、廢物帶出來

每天甩腿1000下保膝 醫生曝好處：養分擠進去、廢物帶出來

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
醫師提醒，一餐不到20至30分鐘就吃完，不只影響生理，也會降低用餐的愉悅感；示意圖。（圖／123RF）

經常不到20分鐘就吃完一餐？ 當心3大健康隱患

2026-02-10 08:00

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代