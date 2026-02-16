瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

減肥必看！小紅書 網友「健美健身孫教練」近日發布一段居家訓練影片，主張「瘦肚子超快的動作絕對不是卷腹」，並以「每天20分鐘、肚子快速瘦下去、越來越平坦」作為訴求，吸引不少網友留言討論。影片上線約6天累積數十則評論，支持者與質疑者分庭抗禮，焦點從動作效果一路延伸到「減脂是否能靠局部訓練」。

影片中以對話形式開場，面對「卷腹能不能瘦肚子」的提問，他明確回應「卷腹肯定瘦不下來」，並解釋卷腹、仰臥起坐、登山等屬力量型訓練，若目標是讓腹部「快速瘦進來」，單靠這類訓練難以達成。接著他提出一套「在家每天練」的動作組合，強調持續1到2個月可看到腹部變平、腰線內收。

影片示範的內容包括五個動作，首先是「胯下擊掌」，雙手放兩側、左右交替抬腿完成；第二個動作是雙手舉過頭頂後下壓，搭配左右交替抬膝；第三為「同側提膝」，手放兩側讓膝蓋去觸碰同側手；第四則改為「對側提膝」交叉觸碰；最後以「深蹲」收尾。每個動作30次為一組，建議每天完成4到5組，時間約20到30分鐘，並稱深蹲可讓身體「持續在燃脂模式中」。

不過，影片說法也引發不少網友分歧。有留言自稱做類似動作後腰圍明顯縮小，表示兩個月從110公分降到82公分。然而也有人表示連做兩個月、每天一組50次做五組，「肚子還是沒減下來」，也有人直接否定「想瘦只有一個方法就是餓」，認為若不控制飲食，「做一輩子也無效」。

對於「局部瘦肚」的概念，留言區也出現提醒聲音，指出這類動作可能更偏向鍛鍊肌肉，若要真正減脂仍需提升整體熱量赤字與控制食量，甚至有人直白表示「最重要還是控制自己的食量」。