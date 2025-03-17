10歲童50公斤 愛喝飲料、吃炸物又不運動 還有脂肪肝

醫師提醒，兒童過胖除了影響外觀，還可能引發糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等許多健康風險，甚至導致低自尊、焦慮、憂鬱症等問題；示意圖。（圖／123RF）

一名10歲陳姓男童平時喜歡吃炸物、每天一杯手搖飲，卻沒有運動習慣，因此體重已約50公斤，身體質量指數BMI達25，日前因感冒赴醫院就醫，醫師發現其體重過重，進一步檢查竟已有脂肪肝，經個人化健康管理計畫調整飲食三個月後，成功瘦身五公斤，逐漸改善。

台灣台南奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊表示，現今仍有許多父母抱持「小時候胖不是胖」的觀念，認為胖是累積「抽高」的本錢，但這是錯誤迷思，且有研究顯示，肥胖兒童未來成為肥胖成年人機率，是正常體位兒童的五倍。

張毓珊說，兒童過胖不僅影響孩子外觀，還可能引發糖尿病 、心血管疾病 、脂肪肝、睡眠呼吸中止等許多健康風險，也可能導致低自尊、焦慮、憂鬱症等狀況。

張毓珊也分享案例，一名就讀四年級的陳姓男童身體質量指數BMI達25，屬於肥胖體位，進一步檢查竟發現其已有脂肪肝，經詢問得知，男童平時喜歡吃白飯和炸物，每天一杯手搖飲料，且時常打電動到很晚才睡，也沒有運動習慣，導致脂肪肝。

張毓珊除向家長進行健康衛教外，並量身打造健康管理計畫，經過三個月的生活習慣調整後，男童成功減重 五公斤。

張毓珊強調，治療兒童過重及肥胖應以生活型態改變為主，且需以家庭為中心，從認知和行為層面調整，才能有效改善兒童健康狀況。