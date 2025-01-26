佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出「黃色異物」急就醫

佛州男子聲稱只有蛋白質、沒有蔬菜讓他減重又增進整體健康。肉食示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@alleksana）

佛羅里達州一名年四十幾歲的男子在坦帕市某間醫院就診時，手掌、手肘和腳底的淋巴結都分泌出滲出物，這名男子告訴醫生他已採取八個月的「肉食飲食」（carnivore diet），每天攝取的食物為整條奶油、漢堡肉及6至9磅的起司；醫學專家認為，這個案例顯示了飲食模式對血脂 標準的影響。

紐約郵報（New York Post）報導，《美國醫學會雜誌》刊登了這名男子的案例，文章沒有提到男子之後的結果，但提及這個病例強調了飲食模式對血脂的影響及控制高膽固醇血症 (Hypercholesterolemia)以預防併發症的重要性。

肉食飲食指的是只吃肉、蛋和乳製品等動物相關的食品，這種飲食模式在健身圈中日漸風行，採行的人聲稱如此只有蛋白質、沒有蔬菜讓他們減重 又增進整體健康。

期刊中的佛州男子將這種飲食採取極端做法，堅稱他的整體健康狀況獲得提升，他說他減重，還發現體力和認知技能都變得更好，不過他的皮膚狀況就不好了，不會痛但很顯眼的淋巴結滲出物影響他的生活將近一個月，讓他不得不就醫。

Florida man's disgusting bodily change after eating nothing but butter, cheese and beef



"patient showed up to Tampa General Hospital three weeks after painless yellow lesions appeared all over his palms, soles of his feet, and elbows.



Though he claimed he had lost weight and… pic.twitter.com/WXwVaWHKIa — Andy Scott (@AndyJScott) 2025年1月23日

醫生發現該名男子的膽固醇數值超過1000 mg/dL，而正常值為200 mg/dL以下，240 mg/dL就被認為偏高；該男子告訴醫師，他在採取肉食飲食前，膽固醇數值在210到300 mg/dL間浮動。

心臟科醫師診斷該名男子患了高膽固醇或血液中其他脂肪過高引起的黃斑瘤(Xanthelasma)，過多的血脂從血管滲出，形成局部血脂沉積物，通常發生在眼周，稱為眼瞼黃斑瘤（xanthelasma palpebrarum），但也可能像該男子一樣發生在其他身體部位。

社群平台上有很多採取肉食飲食者分享經驗，一名TikTok 網友稱自己採高脂肪肉食飲食，每天攝取一條奶油、牛肉絞肉和24顆雞蛋 。

TikTok網紅寇特妮（Courtney Luna）曾於2022年分享她的肉食飲食菜單，她說自己靠著吃奶油、牛排 、培根、蛋、漢堡成功減掉30磅，在網路引發討論，她也在TikTok分享瘦身前後的對照影片。