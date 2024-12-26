劉亦菲減肥法效果超神？ 醫警示：極端飲食法風險高

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中國知名女星劉亦菲 因主演「玫瑰的故事」人氣再度攀升，同時她的「五日輕斷食減肥法」也在網路上廣為盛傳，吸引不少人嘗試。該減肥法主要是將飲食分為五天，且每天僅能攝取特定類型的食物。不過，知名YouTuber 「蒼藍鴿」（吳其穎）表示，這樣單一且極低熱量的飲食模式，可能對健康造成嚴重損害，建議民眾三思而後行。

明星減肥法五日就可瘦身？須當心營養攝取不均衡

劉亦菲「五日輕斷食減肥法」的飲食模式就是，第一天為「蛋斷日」只能吃蛋，第二天為「液斷日」只喝無糖飲品，第三天為「肉斷日」只能吃肉，周四「果斷日」僅可攝取低糖水果，第五天則是「菜斷日」只能吃青菜。這樣的飲食安排看似簡單易行，不過蒼藍鴿解釋，該飲食法每天攝取的熱量會被限制在極低的範圍內，甚至可能低於500大卡。長期食用下來，不僅容易造成營養不足，也會對身體機能產生多方面的壓力。

究竟這樣的飲食方式是否能夠減重？蒼藍鴿表示，劉亦菲減肥法確實可以在短期內帶來體重快速下降的效果，對於需要在短時間內，例如拍攝婚紗或參加重要場合的人，可能有助於臨時達到目標。不過，他並不建議在日常或長時間執行這樣的飲食計畫，如果超過一至兩周，健康風險將會大幅上升。

瘦身代價高昂 長期實行恐掉肌肉傷器官

事實上，在短期內可以看到體重下降的成果，其實大多是來自水分與肌肉流失，而非脂肪燃燒。因此，蒼藍鴿也提到，如果長期實施劉亦菲的「五日輕斷食減肥法」，容易導致營養攝取不均衡，除了缺乏必要的三大營養素、膳食纖維、礦物質、維生素外。當熱量攝取不足時，身體會優先分解肌肉來獲取能量，導致肌肉量減少，甚至對身體造成更深遠的損害，影響重要器官的運作或器官功能受損等。

減重應以健康為本 切勿犧牲健康換取速效

減重是一個需要耐心與毅力的過程，且應以長期健康為目標，任何過於激進的飲食方式都可能會對健康帶來風險。民眾應選擇符合自身需求且對健康有益的方法，才能真正實現健康減重的目標。建議以均衡的飲食計畫，並配合定期與定量的運動習慣，才能達到持久的體態管理效果，切勿因為追求快速效果而付出沉重的健康代價。

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