坐墊太小太低都不行 騎單車3錯誤恐釀運動傷害

騎腳踏車是對身體最沒有負擔的運動。(圖/123RF)

要活就要動，「騎腳踏車」是對身體最沒有負擔的運動，可以強化心肺功能、改善膝蓋退化、預防心血管疾病 、糖尿病，甚至還可以減重 。不過，台灣嘉義長庚醫院復健科主治醫師許宏志提醒，騎乘單車必須注意姿勢正確，尤其坐墊部分，別為了追求運動化的外型而造成運動傷害，或因摩擦導致皮膚炎。

騎單車是最好的有氧運動之一，許宏志表示，像體重過重、有關節 問題的人，如果從事慢跑運動，會因負荷過重，導致腰痛、膝蓋痛；游泳則有場地、氣候的考量，並非時時都可執行。騎單車的強度可比照跑步，能提升心肺耐力，增加肌力、訓練平衡，且關節負重較輕，是對骨質疏鬆、關節炎病人十分合適的運動選項。

手抓太緊 騎久恐脖子痛

「騎乘單車時，務必注意騎姿，不要未蒙其利、先受其害。」許宏志建議，騎車時手輕握手把即可，若是抓得太緊，脖子肌肉容易緊繃，無法吸收來自地面的震動力道，尤其是台灣單車道路況較差，有時騎久了會導致脖子痛。

坐墊太小 造成臀肌緊繃

乘坐單車座墊時，許宏志建議，將臀部二處硬骨凸起（即坐骨），分別靠在坐墊兩側，不要為了流線造型，選用太細、太小的坐墊，一旦坐骨缺乏支撐，就會造成臀部肌肉緊繃不適。

坐墊太低 易致膝蓋磨損

騎單車時坐墊應如何調整？許宏志說，調整座墊高度時，要注意膝蓋彎曲角度，若坐墊調太低，膝蓋角度會小於90度，容易導致膝蓋磨損；若坐墊太高，則會導致騎乘時，重心不易維持。建議可採取「踏板踩到底時，膝蓋微彎15至20度」為標準，較為適當。

在戶外騎單車，最擔心跌倒。許宏志表示，有些人騎乘單車習慣使用「卡鞋」將鞋子固定在踏板，目的是提升加速效果，但若遇道路不平或重心不穩時，就會因雙腳無法抽出維持平衡而跌倒，增加受傷機率。很多人摔車時，會習慣性以手掌、手腕撐地，就容易導致韌帶受傷。

「燒襠」也是騎單車常見的傷害。許志宏指出，騎乘單車容易導致鼠蹊部灼熱，產生摩擦性皮膚炎，有些車友為了改善此情況，會選擇穿車褲，但車褲通常材質較厚，且剪裁很緊，有時會因為壓迫，引發臀部外側的神經「髂前上棘」疼痛或發麻，建議從根本解決問題，必須使用「醜一點」較寬、較大的坐墊。

還有不少人擔心騎單車當運動會導致「蘿蔔腿」。許宏志說，經過騎單車運動訓練，小腿肌後方容易肥大，這無可厚非，建議民眾在騎乘單車前後，進行小腿前方的「脛前肌」運動，只要正常站立，將重心放在腳跟，脛前肌就會出力，達到訓練效果，可讓小腿變得勻稱即可。