重訓後肌肉腫脹像大力水手 竟是二頭肌斷了

醫師建議運動前暖身，預防運動傷害；示意圖。（圖／123RF）

47歲的陳小姐相當重視健康和維持身材，熱衷瑜伽和運動，每天都到健身房報到。某天舉啞鈴時忽然右手臂劇烈疼痛，手臂腫脹像長出大力水手卜派的二頭肌一樣。在冰敷、吃止痛藥過了一個禮拜後依然又痠又痛沒有好轉，到醫院骨科 門診檢查才發現是二頭肌（長頭）肌腱斷裂。

二頭肌肌腱斷裂 常見危險因子一次看

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科黃贊文部長表示，二頭肌連結到肩膀分為長頭肌腱和短頭肌腱，長頭肌腱較容易斷裂。二頭肌肌腱斷裂一般好發在50歲左右的中年男性的慣用手，二頭肌斷裂後當肘關節 彎曲時上臂會出現像卜派(Popeye)一樣腫大的情形。常見的危險因子包括年紀、抽菸、肥胖、服用類固醇或手臂過度使用，其他像是使用quinolone類的抗生素、糖尿病、腎臟病或紅斑性狼瘡也有可能會發生。

微創關節鏡肌腱縫合固定手術助修補

運動醫學中心劉永川醫師說，二頭肌長頭肌腱斷裂若沒有影響日常生活功能可以考慮保守治療。但如果在工作或生活上比較需要使用到手臂的肌力、無法接受患側較腫大的二頭肌和會偶爾抽筋的困擾，則可以考慮手術治療。

劉永川醫師指出，在二頭肌腱斷裂的病人中要特別注意的是，病人容易合併有肩關節旋轉肌的受傷。當確認有旋轉肌的問題時，則建議安排手術治療。手術的方式是將二頭肌肌腱固定在肱骨頭上，但是若斷裂的位置比較靠近關節且合併旋轉肌破裂等問題，則使用內視鏡的方式進行肌鍵固定和旋轉肌的修補。

二頭肌腫脹疼痛 應盡早就醫治療

劉永川醫師建議，近年來運動風氣興盛，全民不分男女老幼都有運動的習慣。為了預防運動傷害，最好有運動前暖身，運動後伸展放鬆的習慣。若是發生二頭肌腫脹疼痛，建議及早尋求專業骨科醫師的建議，進一步檢查是否有肩關節旋轉肌的受傷，才可以活到老運動到老。

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