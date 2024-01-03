減重建立正確概念 65歲退休女老師5個月少10公斤 健檢紅字不見

長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，相信醫師的協助，並採用正確的心態和方法，一定可以減重成功。（長安醫院提供）

1名65歲退休女老師，健檢驚見內臟脂肪指數飆升至危險等級的16，同時患有三高 ，被診斷為代謝症候群。醫師建議她採用「12周科學享瘦課程」，僅5個多月就減了10公斤，連早期糖尿病、高血脂、高血壓 、高尿酸和內臟脂肪過高等問題都不藥而癒，紅字通通消失，讓她開心直呼減重 不是夢。

台灣長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，患者忙於家庭，餓了會吃些餅乾、麵包，原以為沒有吃大魚大肉，應該不會太胖。但當看到健檢報告的紅字，才吃了一驚。患者也說，過去曾嘗試過許多坊間流傳的減肥方法，不只辛苦難以持久，最後還會復胖。

彭馨儀說，對於減重，醫學實證上可靠有效的方式包括手術、藥物和行為治療。患者希望透過調整生活習慣達到目的，不想用藥物或保健食品，因此選擇以飲食、行為科學、正念為基礎的「12周科學享瘦課程」。

她說，課程是以科學研究為基礎，採用國內外多種安全有效的減重方法，並根據學員的健康、生活型態、價值觀，提供個人化的建議。近年來更加入原子習慣、遊戲化學習與正念覺察等跨領域技巧，協助許多人放下對飲食的焦慮與掙扎。

彭馨儀說，她會和患者加LINE，以了解患者的生活和飲食，患者也可以發問，幾乎是以一對一方式指導。課程會先建立減重的科學概念，了解減重是怎麼會事，才不會隨意追逐其他減重方式。

也會改變患者的行為行慣，例如有位男性經常上班途中就遇上自己愛吃的可頌麵包，也會忍不住買來吃，她就會建議改變路線，以改變環境的方式，讓他不會遇到就想吃。又例如有人愛吃甜食，她會請患者好好的品嘗，記住那個滋味，提高敏感度，但往後也許吃一口就會感覺太甜而自覺的停下來。