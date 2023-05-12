世衛組織修訂肥胖管理方針 稱藥物並非萬靈丹

WHO專家說，新的高效減重藥物，例如丹麥製藥公司「諾和諾德」的Wegovy，並非解決全球肥胖率驟增問題的萬靈丹。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

世界衛生組織（WHO）專家說，新的高效減重藥物，例如丹麥製藥公司「諾和諾德」（Novo Nordisk）的Wegovy，並非解決全球肥胖 率驟增問題的萬靈丹。

世衛 組織上次公布全球肥胖管理方針是在2000年，沒有資源自行擬定計畫的國家通常會把這些指引當作藍圖。時隔多年，世衛正首度重新審視這套方針。

路透報導，世衛營養暨糧食安全部門負責人布蘭卡（Francesco Branca）說，世衛會先修訂治療過胖兒童和青少年的方針，預計今年底前完成初稿；接下來再更新針對成人的建議。

布蘭卡說，世衛委託義大利米蘭的馬里奧奈格里藥理研究所（Mario Negri Institute for Pharmacological Research）評估所有用於兒童和青少年的藥物證據，包括較早期的英國藥廠葛蘭素史克（GSK）的「羅氏鮮」（Xenical），以及更新、更有效的Wegovy和美國禮來（Eli Lilly）的Mounjaro。

布蘭卡形容肥胖是「日益嚴重的流行病」。他說，「關於這些藥物，一直以來流傳『我們找到解方了』的說法，那是錯的」，減肥藥很重要，但只能是「整體方法的一環」，而不是「萬靈丹」。

布蘭卡說，節制飲食和運動等方法仍是幫助管理體重的關鍵。世衛組織最新數據顯示，5歲到19歲的兒童及青少年肥胖或過重的百分比，已從1975年的4%激增到2016年的18%以上，意味著如今超過3.4億人有此問題。

諾和諾德、禮來都未回覆路透提問。

Wegovy和Mounjaro原本是為了協助第2型糖尿病 患者控制血糖而研發，人們近期發現這兩種藥物有助於減輕15%左右的體重後，許多患者、投資人、甚至名流都趨之若鶩。

還有腸泌素類藥物GLP-1，每週注射一次可以有效抑制食慾，並延緩胃部排空，使得飽腹感的時間得以延長。

研究顯示，使用者可能必須終生服藥才能維持體重。

美國和歐洲都准許Wegovy用於減重；預期今年稍晚，Mounjaro也將在美國獲得核准。

一般預料，民眾對這些藥物的龐大需求可在10年內達到年銷售額1000億美元，市面上可能出現多達10種不同藥物。

美國醫學團體也正檢視各自的肥胖治療方針，研議如何善用Wegovy及其他類似藥物。有些專家主張廣泛使用，但也有人建議先用在患有糖尿病或心臟病的高風險群體身上，因為過胖會導致這些疾病更加惡化。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）建議，這些藥物可用於12歲以上的肥胖兒童，但長期影響尚待研究。