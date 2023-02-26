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減肥好痛苦…想躺著就變瘦？12招「懶人」減肥法學起來

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

減肥之路總是讓人覺得特別痛苦、漫長，不只要少吃，還必須配合運動，許多人光用想的都覺得累，還沒開始就想放棄。難道沒有不運動就能自然變瘦的方法嗎？

營養師程涵宇表示，有！而且減肥不等於要少吃，吃少、吃錯還可能越吃越胖，拖累代謝讓減重變得更加困難。營養師整理正確飲食觀念，傳授12招佛系減肥法，幫助民眾無痛減肥，而且最適合懶人使用。

減肥好痛苦？12方法輕鬆遠離肥胖

想要變瘦就必須「少吃多動」，並擬定減肥計畫長期作戰，徹底改變自己才行嗎？營養師程涵宇表示，其實只要觀念正確不走上錯誤的路，不用特別做什麼大改變也能自然瘦下來。

營養師整理12個懶人減肥法，幫助民眾透過飲食自然遠離肥胖。第一招，「晚餐後不吃」；第二招，「睡前2小時不吃」。

營養師程涵宇提到，研究調查8153位日本人後發現，睡前2小時才吃晚餐、晚餐後還在吃零食的人易肥胖，而且也與高血壓、高血脂有關，此外，女性睡前2小時才吃晚餐易有高血糖，越晚吃東西越不好，尤其消夜最好不要再吃。

第三招，「攝取足夠蛋白質幫助代謝」，營養師程涵宇指出，豐富蛋白質飲食可以促進每天最高80-100卡的新陳代謝，還能提供飽足感。

第四招，「健康零食備好好」。營養師程涵宇提醒，要減少吃不健康零食的機會，家裡就不要常備有不健康的零食，真要吃零食，可以準備堅果、海苔、無糖優格等，富含蛋白質又能增加飽足感的食物。

第五招，「無糖生活」，避免誘發胰島素阻抗促進身體慢性發炎增加肥胖。第六招，「高纖飲食」。

喝水真的有助減肥 腸道好菌、睡飽也很重要

而維持腸道健康也是自然變瘦的秘訣之一，營養師程涵宇提出第七招懶人減肥法就是「吃益生菌」，調整消化道健康，健康的腸道好菌能降低發炎反應，並穩定食慾、阻止飲食中油脂的吸收。

第八招，「喝水助代謝」，營養師指出，喝水能幫助減肥是真的，喝500ml的水在一個小時內可以幫助燃燒24-30%的熱量。第九招，「喝黑咖啡」也有助減肥，程涵宇提到，咖啡因能提升3-11%的代謝，168間歇性斷食也能喝。

第十招，「避免加工食品」，減少吃進大量糖、脂肪、熱量的機會。

第十一招，「拒絕精製澱粉」，營養師程涵宇表示，精製澱粉多已去除纖維、維生素、礦物質等能幫助減肥的物質，只剩下容易消化、快速吸收的部分，吃一下就餓，而且又不容易吃飽，一不小心就吃進更多熱量。

而除了飲食之外，最後一招要「睡飽」，營養師程涵宇強調，睡飽可以幫助穩定食慾、代謝，而且有研究發現睡不飽的人變胖的機會高出55%，所以想減肥的民眾一定要好好睡覺才行。

資料來源：程涵宇營養師－有不運動就自然變瘦的方法嗎？

 

 

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資料來源：健康醫療網

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