我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

長者想健康 不一定要高強度運動 醫師：每天多走路就有幫助

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，每天步行有助長壽，不必勉強自己去做那些高強度運動；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，每天步行有助長壽，不必勉強自己去做那些高強度運動；示意圖。（圖／123RF）

重訓、有氧等是時下很夯的熱門運動，許多人也以為健康一定要靠這些高強度運動，但醫師提醒，規律的走路，就足以鋪出長壽的步調。

台灣營養醫學專家劉博仁醫師在臉書粉專發文分享，有患者問他，「大家都在練重訓，我只有走路，我是不是也要跟著做？」劉博仁回憶起96歲高齡辭世的父親，他說父親一輩子不曾進過健身房，沒有啞鈴、沒有教練，唯一的運動就是每天固定走路。步伐穩定、節奏不急不徐，卻成了讓他走過近百年人生的健康根基。他直到多年後才深刻理解，每天的步行，就是父親最穩定的健康投資。

走路不只練到腿

當我們在走路時，啟動的不只是腿部肌肉，身體裡幾乎所有系統都被喚醒，包括：神經系統同步協調；血管彈性被刺激；大腦前額葉與海馬迴活化，提升思考與記憶；血液循環改善、發炎指標下降；壓力荷爾蒙下降，情緒更穩定。

這些看似微小的身體變化，累積起來，就是長壽的基本邏輯。劉博仁也強調，重訓仍有其重要性，能保留肌肉量、維持代謝、降低跌倒風險，但若因為時間、體力或壓力無法做到，不如從走路開始就很好，不必勉強自己去做那些高強度運動。

倒著走刺激更強

而如果你已經養成了規律走路的習慣，想要進一步提升運動效率、改善關節疼痛，甚至預防失智，健身專家建議你可嘗試「倒著走（Retro-walking）」。

別小看這個動作，根據「Eating Well」訪問運動科學博士Erin Nitschke與多位專家的觀點，倒著走看似簡單，但其實對大腦與身體都是新的挑戰。因為步態改變、支撐模式不同，會讓身體必須重新啟動不常使用的肌群，消耗更多能量，主要因為倒著走的步伐較短，需要更多控制力；大腦也需更專注，因此刺激更強。

不過，醫師也提醒，如果有平衡感問題、近期曾跌倒、有跌倒風險、或有急性傷病的人不要輕易嘗試倒著走，以免發生危險。

總之，能動就動，能走就走，無論你是散步、快走，或是加上一點倒著走，甚至能做重訓更加分，這些運動都能讓身體器官運轉得更靈活、更長久；重點是能持續，就是最強的長壽處方。

「倒著走」5大關鍵效益

1.減少膝蓋疼痛，幫助關節炎復健

有研究指出，膝關節退化的患者若在復健中加入倒著走，膝痛與功能障礙改善比一般復健更明顯。後退走因為著地方式不同（腳趾先著地），能減輕膝關節壓力，是一種較溫和的訓練。

2.改善扁平足與平衡能力

研究顯示，扁平足者在訓練中加入倒著走，比僅做物理治療更能改善足部姿勢與平衡。因為後退走的受力路徑完全不同，有助足踝更穩定。

3.提升心肺功能、代謝、血糖控制

倒著走增加身體能量消耗，對心肺、體脂、血糖都有幫助，是一種簡單的「代謝提升術」。

4.刺激大腦、延緩認知退化

因為倒著走需要「高度注意」，比正常走路更能刺激大腦。有研究甚至指出：倒著走對失智症患者的認知改善效果，優於往前走。

5.增加運動動機，減少運動倦怠

當日常走路變得枯燥，加入倒著走能增加變化，讓身體與大腦重新覺醒，不容易半途而廢。

關節 血糖 失智症

上一則

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

延伸閱讀

不運動卻硬朗長壽 網分享真正關鍵：基因和性格

不運動卻硬朗長壽 網分享真正關鍵：基因和性格
布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦

布魯斯威利罹罕見失智症 家人決定在他逝後捐出大腦
失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（123RF）

天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

2025-12-08 04:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪