林葉亭父親曾是學霸、教授 專家：失智患者不癡也不呆

專家呼籲，失智症患者不癡也不呆，他們看起來跟正常人沒有兩樣。（123RF）

台灣藝人林葉亭的父親走失多日，11天後被發現，已經是冰冷的遺體，令人不勝唏噓，林爸爸的離世再次提醒大眾關注長者走失問題。失智 症協會顧問湯麗玉表示，「失智症患者不癡也不呆」，他們看起來跟正常人沒有兩樣，一般人可能不會認為患者有病，因而常常被忽略。

湯麗玉說，林葉亭在Podcast節目「失智好好生活」分享跟父親的相處，林爸爸畢業於美國麻省理工學院，曾任大學教授、企業高階主管，年輕時聰慧過人。不過，年齡是失智的危險因子，高齡85歲的林爸爸，在5、6年前出現失智症狀，就診時已是中度失智症。

湯麗玉強調，低教育、少動腦是致病的危險因子，但雷根總統、柴契爾夫人在人生最後階段罹患了失智症；被譽為「光纖之父」的華裔諾貝爾 物理學獎得主高錕，晚年也飽受失智症所苦。教育程度與失智症風險有關聯，但不代表不會罹病，而是有機會延遲失智症來臨。

失智症平均好發於65歲以上的長者，年齡愈高、罹病風險愈高，若有糖尿病、高血壓、中風 、腦傷、生活習慣不佳，都會增加發病風險。湯麗玉指出，失智症者是走失的高危險群，一旦流落街頭，容易面臨意外傷亡，家屬平時就應做好防走失措施，善用輔具讓路人有機會協助他們找到回家的路。

湯麗玉強調，年節期間帶失智長輩外出時，務必安排兩人陪同，要格外留心身影，勿離開視線範圍。她分享，以休息站的廁所為例，有些家屬會跟長輩說「我在門口等你」，但休息站的廁所眾多，到底是哪一個門？長輩的大腦無法正確判斷，一個轉身就不見人影。

另外，要隨時幫失智長輩拍照，尤其是記錄當天穿著的服飾，若不幸走失，可提供警方尋人線索。湯麗玉呼籲，失智症最主要的症狀為記憶障礙，記憶喪失是持續性、漸進性，可能好一陣子都沒有異常行為，讓家屬忽略提早做好防走失措施的準備。

失智症協會特別提供「走失協尋三不七要」，三不為協尋報警不用等、不用跑、不用錢；七要為配戴緊急連絡卡、更新照片、愛的手鍊、指紋捺印、愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助。預防勝於遺憾，建議家屬隨時留意行蹤，失智長輩外出時，一定要配戴愛心手鍊或布標，或在衣物或背包放置聯絡資訊、GPS定位器。