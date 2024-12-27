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預防「老年憂鬱症」 醫教「3動原則」降低風險

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

退休」是現代人普遍會經歷的人生階段，退休後沒有生活目標，影響健康，罹患疾病風險增60%，該如何減少退休帶來的失落感，降低罹患老年憂鬱的風險。世界衛生組織（WHO）估計，全球有2.6億人以上患有憂鬱症，盛行率約3~4%，65歲以上的高齡憂鬱症盛行率更高達10%，相當於每10個老人就有1人患有憂鬱症。

老年憂鬱症屬多重危險因子 身體症狀或疼痛、記憶或認知下降

台灣台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師陳文瑩說，老年憂鬱症，往往是多重危險因子導致，包括多重身體疾病（如各種慢性病、癌症、心血管疾病等）或是遺傳及特殊壓力事件，如經濟因素、早期創傷；另需要特別關注的議題是失落感，像是身分地位喪失、社會價值低落、伴侶過世等都有影響。而憂鬱症在老年人身上的表現，通常較不典型，一般常見以下兩類表徵：

1.常以身體症狀或疼痛來表現：主要是長輩不習慣表達自我的情緒及心理狀態，也較傾向壓抑而非表達，所以經常會以無法解釋的身體症狀或難治型疼痛，來傳達其內在心情的不適。

2.有專注力下降、記憶力不佳、呈現失能等情形，很容易和失智症混淆，通常記憶力或認知功能下降，也會伴隨其他憂鬱症狀，且失能下降速度較快（相較於阿茲海默症）。

觀察日常、情緒、認知 症狀逾兩周應就醫評估治療

陳文瑩表示，憂鬱和失智是影響老年身心健康的兩大威脅，一般可從「日常」、「情緒」、「認知」等來觀察。如上述症狀持續超過兩周以上，且每天有大部分的時間，都處於情緒低落、充滿負面想法、對生活喪失興趣時，就要高度注意長者是否有憂鬱傾向，應即時就醫評估，及早診斷治療。

老年憂鬱症在診斷上，會需要先了解各種身體疾病及相關因素，透過問診並依病史來診斷及給予治療，目前透過適當藥物搭配心理治療，對老年輕、中度患者的療效很好，不比年輕憂鬱症患者效果差；而針對難治型的憂鬱症患者，需要時會輔助以重複經顱磁刺激（rTMS）目前也都有顯著的效果。

老年憂鬱預防行動 「身動、腦動、互動」三動原則

陳文瑩指出，老年憂鬱的病因，可能來自於生理、心理、社會等不同的因素，年長者的身心健康，可以「三動」來做為預防保健的準則，透過身動、腦動、互動的三原則，作為老年憂鬱的預防行動。

身動：慢性心血管或中風等疾病，都屬於憂鬱症的危險因子，因此均衡飲食及適當運動，可增進自我效能，減少心血管疾病風險。

腦動：轉動大腦活絡腦部，轉換情緒，降低失智發生。

互動：透過良好的互動與陪伴，以因應高齡者面對的角色轉換與生活模式改變，因應高齡產生的孤獨感與失落感。

三管齊下，對預防憂鬱症有其正面效益。

【本文授權轉載自健康醫療網

憂鬱症 退休 心血管疾病

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