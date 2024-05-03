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老婦記憶力衰退以為失智症 竟是老人憂鬱症惹禍　

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

75歲的高姓阿嬤原本都樂於參加社區或宮廟活動，半年前丈夫因腦溢血猝逝後，不再外出社交，朋友前去探望，她也都顯得意興闌珊，常說「生不如死」之類的話，兒女們發現母親的悲傷情緒長達半年了，不只走不出來，又發現其注意力及記憶力衰退，忘東忘西，請她燒開水燒乾了，也會忘了去安親班接孫子等各種失智的症狀。

老人憂鬱症 需藥物治療

台灣衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源表示，經過多項檢測，確認高姓阿嬤是老人憂鬱症，最主要的症狀是每天都心情憂鬱，每天對喜歡的活動失去興趣，這兩項是最重要的核心症狀，其他還包括吃得少、睡不好、精神體力變差、記憶力變差等，開立抗憂鬱症藥物，並請其家人多陪伴，多參與原本喜歡的活動，正在逐步恢復中。

假性失智症 其實是憂鬱症

梁孫源說，任何年齡層的成人都可能罹患憂鬱症，老人機率高一點，主要是風險因子增多了，包括身體的機能退化、相近親友陸續去世、退休的失落感等，據臨床統計，約三分之二的患者在重大事件的影響下患上憂鬱症；另三分之一是因為家族遺傳或體質型的憂鬱症。

老人憂鬱症常被親友視為失智症，因此也被稱為「假性失智症」，但老人憂鬱症透過藥物等治療，是可以回復的，而失智症通常是不可逆的，透過治療僅能減緩退化的速度。

家人關心觀察 釋放憂鬱情緒

梁孫源說，老人憂鬱症可能有9大症狀，包括每天幾乎都心情憂鬱、每天幾乎對喜歡的活動失去興趣或愉悅感、幾乎每天食慾降低或增加、幾乎每天都失眠或嗜睡、幾乎每天精神動作激動或遲緩、幾乎每天自我感到無價值感、幾乎每天思考能力和專注力降低、反覆想到死亡或自殺意念，其中前兩項是核心指標。

梁孫源強調，老人家通常不會將憂鬱說出口，要靠家人多觀察，尤其是女性老人的風險比男性高，在於女性比較會執著於某個念頭，不如男性多靠著向朋友抱怨或外出活動來釋放情緒。另一方面，老人憂鬱症常是突發的，失智症是漸進的，只要有症狀還是需就醫，尋求醫療人員的協助。

【本文授權轉載自健康醫療網

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