失智樂齡飲食 營養師教你「地中海飲食」怎麼吃

圖片來源 ／健康醫療網

「地中海飲食」除了降低失智 風險，也能降低心血管疾病的發生率。台灣台北市社區營養推廣中心主任張惠萍表示，地中海飲食飲食型態以多吃蔬果、豆類、未精製全榖雜糧、富含omega-3脂肪酸的深海魚類等食物；適量攝取乳製品；少吃紅肉（豬、牛）及甜點；並以橄欖油為主要烹調用油等為其重要特色。

世界衛生組織（WHO）指出，年齡、肥胖、缺乏運動、與社會脫節是失智症的風險因素，建議預防失智應要運動、要參與及要動腦。研究也指出，健康飲食可降低認知能力下降及失智的風險。

依台灣衛生福利部4月發布110年身心障礙者生活狀況及需求調查報告，台灣的失智症個案76.97%在家中照顧。因此，照顧者日常生活健康飲食照護識能更顯重要。

地中海飲食金字塔飲食指南

地中海飲食（Mediterranean diet）是效法地中海周圍國家的傳統飲食模式，如希臘、義大利 、西班牙等國。美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）指出，1950年代，人們發現地中海周圍的國家罹患心臟疾病遠低於美國，經過研究後，證實地中海飲食有助於預防心臟病 與中風。

地中海飲食金字塔則是國際地中海飲食基金會（International Foundation of Mediterranean Diet）推廣適合現代人生活模式的飲食指南，簡單分成每餐吃、天天吃、每週吃與少量吃的食物：

每餐吃：橄欖油為主要脂肪來源、雜糧約20－40公克、蔬菜1碗、水果不超過兩個拳頭大小。

天天吃：堅果約2湯匙、攝取水1500cc－2000cc、乳製品480cc、調味料可使用香草、大蒜、洋蔥。

每週吃：白肉2份、雞蛋2－4顆、海鮮、豆類至少2份。

少量吃：紅肉與甜點少於1份、加工肉品少於1份。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58880

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