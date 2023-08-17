無人備餐、隨便吃恐營養不均 4招讓長輩吃出健康活力

圖片來源 ／健康醫療網

隨著年紀增長、身體各項機能退化，加上獨居、無人備餐及共餐，長者常隨便吃、省略某餐不吃、或吃單一固定食物，除了營養不均衡，也容易產生肌少症及衰弱、失能、失智等問題。台灣中山醫院營養師吳芷柔表示，長者在飲食上除了注意鈣質、蛋白質 的攝取，有4項建議，讓長者營養慎選吃得巧。

家中長輩早餐吃什麼？吃得夠營養？吃對食物了嗎？根據台灣2017-2020年國民營養健康狀況調查顯示，65歲以上長者肌少症盛行率為34.1%，80歲以上長者更高達47.9%。65歲以上長者三餐中以早餐外食比例最高，佔比達53.5％！其中又常以吐司、漢堡、稀飯、醬瓜罐頭或沖泡燕麥片當作早餐，長期營養不均衡，易造成部分營養素缺乏或過剩，也易致慢性病及衰弱退化等疾病。因此，吳芷柔特別列舉下列長者飲食重點：

少量多餐，增加營養素的攝取。

以黃豆類製品取代部份動物蛋白質。

主食改成全榖雜糧類，並加入蔬菜 一起烹調，例如菜飯或燉飯，以增加每日蔬菜攝取量。

每天吃2份水果，若長者牙口不佳，則可打成果汁，例如：木瓜牛奶，可補充飲食中不足的奶類及水果類。

樂動銀養 一起健康活躍老化

世界衛生組織（WHO）提出「活躍老化」（active ageing）要從健康、參與以及安全三大面向提昇高齡者之生活品質，鼓勵長者日常需適度的運動、規律的作息、均衡的飲食、維持人際互動及社會參與，保持身心愉悅，達到健康活躍老化。

台灣國民健康署自2019年起推動長者健康整合式功能評估（Integrated care for older people，ICOPE），內容包含「認知功能、行動能力、營養、聽力、視力、憂鬱情形」六大面向，並提供「長者量六力」Line官方帳號，鼓勵65歲以上長者定期自我檢視，也可由家屬或醫師協助評估，了解自我功能的狀況，早期發現可能導致失能的風險因子，及早介入運動與營養等處置，維持及改善長者身體功能與心理健康，以延緩衰弱與失能。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58829

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