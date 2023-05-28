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「5要4防」擊退失智症、延緩惡化 及早救智健康老化

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

72歲的李奶奶，平日喜歡和孫女散步，近日孫女發現奶奶開始忘東忘西且走路不時跌倒，到醫院進行磁振造影(MRI)檢查，發現大腦海馬迴有萎縮及皮質變薄的現象，診斷為失智症。

失智症是腦部病變非正常老化 常見3類型

台灣樂生療養院神經內科賴軍皓主任說，失智症不是正常老化的現象，而是因退化性的腦部病變所產生的症候群，病程緩慢且目前無法治癒的疾病。臨床上分為三大類型，退化性失智型(如阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症等)、血管性失智症(因腦中風或慢性腦血管病變造成)，及其他原因所引起的失智症(像是營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、中樞神經系統感染、藥物副作用等) 。

失智症無法痊癒 「5要4防」預防、延遲發生

因為失智症無法痊癒，加上患者狀況時好時壞，幾乎得24小時有人看顧，照護成本相當大，對家庭和社會都是沈重的負擔。賴軍皓指出，雖然失智症至今無法治癒，但還是可以在生活中以「5要4防」來預防及延緩失智症發生。

「5要」：

要多動腦

多運動

多社交活動

均衡飲食

維持適當體重

「4防」：

防三高(高血壓、高血脂、高血糖)

菸酒

頭部外傷

憂鬱

全球人口高齡化，每3秒就有一人罹患失智症，目前已有5500萬個失智症患者。

賴軍皓提醒，失智症防治是一條漫長的路，患者本身應勇於面對，家人也需給予支持。如有性情改變、重複發問、記憶力減退等情形，應盡速就醫，「及早發現」以利診斷，「及早救智」以改善退化、延緩惡化，失智者才能健康老化。

【延伸閱讀】

疫情致「高齡失智症」延遲治療 6個健康生活型態延緩衰退

夢話反映內心秘密？ 嚴重睡眠障礙恐會打人、是失智前兆


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57931


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