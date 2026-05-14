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蒸？煮？烤?冰? 地瓜怎麼吃最控糖 烤→飆血糖 冷→助減重

翁唯真
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地瓜富含膳食纖維與營養，成為熱門主食替代選項，不過，水煮、蒸、烤和冰過的地瓜，營...
地瓜富含膳食纖維與營養，成為熱門主食替代選項，不過，水煮、蒸、烤和冰過的地瓜，營養價值對血糖的影響大不同。（記者蔡維斌／翻攝）

●近年健身與健康飲食風氣盛行，地瓜因富含膳食纖維與營養，成為熱門的主食替代選項，不過，水煮、蒸、烤、冰過的地瓜，其營養價值與對血糖的影響大不同。

營養師表示，地瓜加熱後，澱粉會產生變化較易被吸收；但若放涼甚至冷藏後，部分澱粉會轉變為「抗性澱粉」，反而不易被人體吸收，也有助於延緩血糖上升、增加飽足感。

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，地瓜吃法百百種，其中「冰地瓜」讓血糖上升的速度最慢、「烤地瓜」血糖上升最快；僅次於冰地瓜的是煮地瓜、蒸地瓜。

許惠玉解釋，烤地瓜因水分流失，會讓地瓜的甜分提高，加上地瓜加熱後，人體較易吸收，所以這四種吃法中，烤地瓜最容易讓血糖上升，冰地瓜則是因為澱粉先經過煮熟後冷卻，會產生抗性澱粉，其結構較不易被腸道吸收，因此血糖也比較不容易上升。

如果是以穩定血糖為目標，建議優先選擇冷藏後食用的地瓜。

但是，若是運動後需要快速補充能量、修復肌肉或提升血糖，烤地瓜等熱地瓜反而是較合適的選擇。

許惠玉說，而除了地瓜，馬鈴薯、南瓜與香蕉也都是健身人士優質的替代澱粉來源，馬鈴薯與南瓜性質與地瓜相近，皆屬優質澱粉；香蕉則能提供運動所需的碳水化合物，是極佳的互補品項。

許惠玉說，澱粉攝取可根據目標調整，若目標是減重或控制血糖，應選擇冰地瓜或水煮地瓜。若需在高強度運動後促進肌肉合成生長者，則應選擇熱的地瓜或馬鈴薯，以達到快速吸收的生理效益。

減重 血糖

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