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手搖飲暗藏甜蜜陷阱 1杯糖量就超標、標榜無糖仍含糖

記者廖靜清
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市售手搖飲糖分驚人，不小心就可能糖攝取量超標；示意圖。（本報資料照片）
市售手搖飲糖分驚人，不小心就可能糖攝取量超標；示意圖。（本報資料照片）

4月30日為國際珍奶日，不少人喝手搖飲「無糖不歡」，但嗜糖也成了肥胖、糖尿病及代謝症候群的主因。最新研究揭露，市售手搖飲不僅糖分驚人，部分標榜「無糖」飲品仍含糖，且多數產品同時含有人工甜味劑，潛藏健康風險與資訊落差。

台大食品安全與健康研究所副教授羅宇軒團隊分析，市面上一杯700毫升「半糖」手搖飲，平均含糖量高達46.5公克，已逼近世界衛生組織建議成人每日游離糖攝取上限50公克。一般手搖飲微糖約25克糖、半糖35克糖，全糖則超過50克，一天只要喝一杯半糖飲料，就可能接近或超標。

研究發現，部分標示「無加糖」的飲品，實測仍可檢出糖分，消費者在不知情下可能已攝取過量糖分。

羅宇軒說，手搖飲中的高糖攝取與第二型糖尿病及心血管疾病具有顯著關聯。看似日常的消費習慣，長期累積恐成慢性病來源，提高心血管疾病、脂肪肝及腎臟病風險。

羅宇軒說，台灣18歲以上成年人過重及肥胖率已達50.8%，也就是每兩名成人就有一人有體重過重問題。含糖飲料喝多了會造成肥胖，也會提高第二型糖尿病與心血管疾病的發生風險，糖會誘發肝臟囤脂，肝臟囤積大量脂肪後，肝細胞對胰島素的敏感度下降，高濃度的胰島素會加速身體脂肪合成，造成更多油脂回到肝臟堆積。

除了糖分外，羅宇軒說，「甜味劑」問題也不容忽視。研究檢測多款市售飲品，發現常見的非營養性甜味劑包括蔗糖素與醋磺內酯鉀，且在果茶類與含配料飲品中更容易出現，甚至同一杯飲料中同時含有多種甜味劑。

研究也指出，依目前暴露量估算，台灣民眾透過手搖飲攝入甜味劑的量仍低於可接受每日攝取量，短期毒理風險不高。羅宇軒提醒，這並不代表可以忽視手搖飲的問題，尤其在長期攝取與複合暴露情境下，仍需持續監測與評估。

羅宇軒建議，民眾可從「減糖、減量、減頻率」三方向著手，例如選擇無糖或微糖、避免每日飲用，並留意珍珠、椰果等配料的額外糖分。唯有提升自我意識與制度透明，才能在享受手搖飲的同時，降低健康負擔。

心血管疾病 糖尿病

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