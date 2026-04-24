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四肢纖細肚子卻消不了 泡芙人少吃沒效

記者廖靜清
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醫師提醒，外表看似纖細，但體脂肪率過高、脂肪多集中在腹部的泡芙人，恐致心血管慢性...
醫師提醒，外表看似纖細，但體脂肪率過高、脂肪多集中在腹部的泡芙人，恐致心血管慢性疾病上身。圖／123RF

一名30多歲女性上班族，不喜歡運動但想減重改善體態，反覆使用代餐與極端飲食控制，每日攝取熱量不到600大卡，三個月內瘦了15公斤，但只要一恢復正常飲食即迅速復胖。醫師提醒，錯誤的減重方式會讓身體出現疲勞、落髮、指甲斷裂、經期不順等狀況，復胖率高且危害健康。

台灣新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，這名女性的體脂率高達46%，脂肪大量堆積在腹部、臀部與大腿，且四肢肌肉則因為長期熱量不足大量流失。外型看似纖瘦，內臟脂肪過多導致肚子凸出，是典型的「泡芙人」，因為不運動、肌肉愈來愈少，新陳代謝跟著下滑。

成年女性體脂率超過30%、男性超過25%，就屬於肥胖；若體重正常或是低於標準，但體脂肪過高就稱為「泡芙人」。周建安指出，泡芙人因體脂肪過高，會增加罹患糖尿病、三高心血管疾病的機率，因為外型看起來纖瘦，潛在的風險比肥胖的人更容易被忽略。

周建安說，多數有減重需求的民眾，屬於「內臟脂肪」與「皮下脂肪」混合堆積。若僅靠少吃、減少熱量攝取，不僅減肥效果不佳，甚至會因流失肌肉、降低基礎代謝率而變更胖。研究則顯示，飲食調整搭配運動，比單純運動可多減輕近3公斤。

多數民眾屬於混合型脂肪，隨著年齡增長，脂肪分布會發生變化，又以腹部脂肪的增加最明顯，減重策略不能靠單一方法。根據《Journal of the International Society of Sports Nutrition》一項系統性回顧研究，分析732位過重或肥胖族群，相較於單純運動，單純飲食可多減輕2.57公斤。

觀察超過12周後發現，飲食搭配運動，可比單純運動多減少2.85公斤，也發現內臟脂肪顯著減少。研究也表示，體重下降是影響內臟脂肪的重要因子，顯示飲食在減重成效中扮演關鍵角色，特別對於消除內臟脂肪來說極為重要。

脂肪分布有不同特性，周建安表示，民眾可透過簡單的「三秒辨識法」初步判斷。皮下脂肪是用手可以捏到的部分，例如腹部用力時，能輕易捏起一層柔軟贅肉。而內臟脂肪深藏於腹腔，堆積在器官周圍，與糖尿病、心血管疾病風險密切相關。

針對「體重下降、體態沒明顯改變」的停滯困境，周建安建議，應著重「飲食為主、運動為輔」的原則，透過調整飲食比例穩定胰島素與代謝，先改善健康，再進一步調整體態。減重期要補充足夠蛋白質維持代謝率，否則即使體重下降，也容易快速復胖。

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