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餐後腹脹不適 多運動少精緻飲食

記者廖靜清
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胃脹氣通常由不良飲食習慣或攝取易產氣食物引起，也有可能是腸道菌相失衡、消化能力不...
胃脹氣通常由不良飲食習慣或攝取易產氣食物引起，也有可能是腸道菌相失衡、消化能力不足、腸黏膜屏障受損、腸道免疫反應過度等；示意圖。（圖／123RF）

現代人壓力大、飲食失衡，常發生腸胃功能障礙、消化不良等不適症狀，最常見的就是脹氣，起身走動散步、按摩腹部可促進排氣。54歲李小姐吃完飯後必須「罰站兩個小時」，因為用餐後不久腹部就迅速鼓脹起來，一坐下來腹部就受到壓迫，脹氣就更加明顯。

這狀況困擾李小姐多年，甚至半夜也被脹氣驚醒，只能起身坐著或在房間裡走動，睡眠品質大受影響。反覆接受胃鏡檢查，始終顯示正常症狀，再經過腸道的功能醫學整合性評估檢查後，發現是腸道菌相失衡，造成餐後腹脹與不適。

台灣聯欣診所院長顏佐樺表示，許多長期腹脹、消化不良的民眾，腸胃鏡檢查結果正常，但不適症狀卻持續存在。這是因為內視鏡主要檢查潰瘍、腫瘤等結構性問題，而不少腸胃不適其實與腸道功能失衡有關，例如：腸道菌相失衡、消化能力不足、腸黏膜屏障受損、腸道免疫反應過度等。

顏佐樺指出，食物在腸道內容易過度發酵，產生大量氣體，造成餐後腹脹與不適；若腸道屏障功能下降，也會使免疫系統長期處於警戒狀態，進一步影響消化功能。腸道菌相失衡因症狀多樣，傳統腸胃鏡檢查不易發現，且盲目補充益生菌可能無效，建議透過檢測確認菌相類型再對症下藥。

腸道被稱為人體的「第二個大腦」，除了負責消化吸收，腸道內的菌相與神經系統之間也會相互影響，參與免疫調節並影響血清素等神經傳導物質的生成，因此也與免疫、情緒與睡眠密切相關。顏佐樺說，現代人飲食精緻化、壓力與作息不規律，腸道菌相失衡愈來愈常見，腹脹或消化不良可能都與腸道健康有關。

如果只是吃完後感到一點點飽脹感，可能只是消化道正常擴張的反應；有些食物會產生大量的氣體，例如高纖蔬果、豆製品、高澱粉食物、發酵食物、高油食物、奶製品等。若每次一吃東西就脹氣，且明顯感到不適、悶脹甚至疼痛，就要注意腸胃功能紊亂、消化系統疾病及感染等問題。

該如何維持腸道健康？顏佐樺建議，增加膳食纖維與原型食物攝取，提供腸道好菌需要的營養來源，減少過度精緻飲食與糖分，避免腸道菌叢失衡。另養成規律運動、充足睡眠，幫助腸道蠕動與自律神經平衡。要多加留意長期腸胃不適訊號，若症狀持續，建議尋求專業評估。

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