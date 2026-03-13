冷氣團發威溫差達10度 春季易過敏感冒 中醫建議這樣養生

四季建議按摩穴位位置圖。（馬光中醫提供）

季節入春，但近期冷氣團來襲，全台灣各地溫差高達10度，中醫師吳建緯指出，中醫養生著重「天人相應」，也就是人要隨著四時氣候變化，調整作息及飲食，春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎，而不同季節也有對應的食材及建議按壓的保健穴位，以目前的春季來說，氣溫變化大，容易感冒、過敏，建議多吃深色蔬菜，按壓穴位為腳背上的「太衝穴」。

春天常見氣溫、濕氣變化大，本周溫差即高達10度。吳建緯表示，這導致民眾容易感冒、過敏，應補充養肝的食材，例如深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜等，也可使用養肝明目的枸杞，或飲用舒肝解鬱的玫瑰飲、清肝明目的決明子飲，穴位保健建議按壓腳背拇指與第二趾縫上方凹陷處的「太衝穴」，每天按壓3至5分鐘，幫助舒肝、理氣、明目。

夏季植物茂密，陽氣最盛且雨季來臨，高溫炎熱伴隨濕氣重，吳建緯說，這導致民眾容易出現腹瀉、煩躁、中暑等症狀，中醫觀念中認為夏天適合養心解暑，建議選擇清暑解煩的古誇、綠豆，養心安神的蓮藕蓮子，消化不良民眾可喝四神湯，幫助健脾利濕，穴位部分可按壓手腕內側往手肘上方三個橫指處的「內關穴」，有助改善胸悶、脹氣。

秋季萬物收斂，氣溫變化大且乾燥，民眾常有乾咳、眼睛乾澀、皮膚搔癢等症狀，吳建緯指出，邱天適合養肺潤燥，建議可多攝取白色食材，如滋陰潤肺的百合、銀耳等，也可引用潤燥的蜂蜜，眼睛乾澀者可使用菊花；民眾可按壓手掌大拇指側邊，掌背與掌面交界處的「魚際穴」，這是肺經穴位，咳嗽不止時可適度增加按壓次數。

入冬後陽氣藏入體內深處，吳建緯說，冬季民眾常見症狀為四肢冰冷、筋骨疼痛，且心血管疾病 容易發作，除了民眾熟知的進補之外，建議應養腎、顧筋骨，可選用補腎益陰的黑豆，補肝腎、益精血的黑芝麻，也可引用杜仲，有助補肝、強筋骨，穴位可按壓腳踝內側向後至與跟腱連線中凹陷處的「太谿穴」，屬腎經穴位，可幫助補益腎氣。