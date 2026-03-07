辣不只是味覺刺激 醫：辣椒素可啟動代謝系統、促進能量消耗

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。圖為示意圖。（本報資料照片）

不少人都有這樣的經驗，辣椒一入口，舌頭瞬間發熱、嘴巴像著火一樣，接著額頭開始流汗，整個人逐漸感到發熱。許多人以為這只是單純的味覺刺激，但從生理運作來看，這其實代表身體的代謝系統被啟動。北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，辣椒帶來的辣味來自其中的「辣椒素」，這個成分不僅影響味覺，也會引發一連串生理反應。

張家銘說，研究指出辣椒素會刺激人體的「香草素受體1」（TRPV1），這是一種負責感受熱與刺激的受體。當辣椒素接觸到這個受體時，大腦會誤以為身體正在接觸高溫，因此產生辣與熱的感覺，不過這個反應並不只停留在口腔，訊號會進一步影響細胞內的能量調節機制。

當TRPV1受體被活化後，細胞內的鈣離子濃度會增加，進而啟動一條重要的能量訊號路徑，透過鈣／鈣調蛋白依賴性蛋白激酶激酶（CaMKKβ）活化「腺苷單磷酸活化蛋白激酶」（AMPK）。AMPK被視為細胞內的能源管理系統，一旦被啟動，細胞會重新調整能量使用方式，包括增加能量消耗、促進脂肪燃燒，同時降低新的脂肪合成，使能量運作更有效率。

張家銘說，這也是為什麼許多人吃辣後會出現體溫上升、流汗與皮膚血管擴張等現象。從生理角度來看，這些反應代表身體的能量消耗增加，代謝系統正在被啟動。

此外，研究也發現辣椒素可能會影響人體的產熱系統，張家銘表示，人體存在一種主要功能是消耗能量並產生熱量的脂肪組織，稱為「棕色脂肪」。辣椒素可能提升棕色脂肪的活性，使細胞將能量轉換為熱能，進一步增加能量消耗，這也是許多人在吃辣後感到身體逐漸變暖的原因之一。

張家銘說，在細胞層面上，辣椒素還可能促進粒線體生成，粒線體被稱為細胞內的「發電廠」，負責將食物轉換為能量，當粒線體數量增加時，細胞產生能量的能力也會提升，因此有研究認為辣椒素可能與代謝健康之間存在一定關聯。

另外，慢性低度發炎被認為與肥胖、血糖失衡與血脂異常等代謝問題有關。部分研究指出，辣椒素可能影響身體內的發炎訊號，讓免疫細胞從較容易引發發炎的型態，轉向較偏向修復與調節的狀態，進而改善體內的發炎環境。

張家銘說，近年研究也發現，辣椒素可能影響腸道菌群。腸道中的微生物與人體免疫系統及能量代謝密切相關，辣椒素可能增加部分有益菌的比例，這些菌群所產生的代謝物，可能協助調節發炎反應與能量利用，同時有助於維持腸道屏障功能。

張家銘也提醒，並非每個人都適合吃辣，如果本身有胃食道逆流、胃炎或消化性潰瘍，辣椒可能刺激胃黏膜，使症狀加重。腸躁症患者有時也可能因食用辣食出現腹痛或腹瀉。對於平時較少吃辣的人而言，突然食用過辣食物也可能造成腸胃不適。