40歲後眼睛開始「初老」 看近模糊、容易酸乾澀

手機過度使用，易導致眼睛疲勞、乾澀、視力模糊，提早老花。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

到了中年，手機愈拿愈遠、在光線昏暗處看不清、眼睛容易疲勞、轉換焦距時影像延遲，小心是眼睛的老化現象。台灣眼科醫師指出，老花眼大約在40歲前後出現症狀，當有上述情況，代表已經步入眼睛「初老」，就要配戴老花眼鏡來矯正視力，或是控制用眼習慣來延緩老花度數加深、舒緩乾澀不適。

台灣2025年正式邁向超高齡社會，根據國健署統計，國內40歲以上人口已突破1300萬，超過總人口一半，其中每2人就有1人受到老花困擾。現代人手機過度使用，老花眼有年輕化趨勢，許多不到40歲的3C產品重度使用者已經有老花眼，確診時還難以置信：我不是還很年輕嗎？

眼科醫師簡乾証說，曾收治一名近40歲的女性上班族，雙眼約600度近視，白天長時間盯著電腦，下班仍繼續追劇、滑手機。平日配戴眼鏡，假日改戴隱形眼鏡外出活動，因眼睛乾澀就診，竟有乾眼與老花問題。為了保有生活品質，評估後決定進行近視雷射手術，並設計兩眼度數兼顧遠近視力需求，告別鏡框束縛。

「我適合做近視雷射手術嗎？」台灣眼視光醫學會理事長張朝凱表示，這是許多人最擔心的問題，只要審慎評估眼睛健康、角膜厚度足夠、無明顯角膜病變，近視度數在可矯正的範圍內皆可進行，適用對象則是從18歲至60多歲的成人，術後能快速恢復清晰視野，是矯正新選擇。

張朝凱指出，過去諮詢並接受近視雷射手術者多為20至30歲的上班族，這個年齡層因近視度數趨於穩定，且生活需求或不想配戴眼鏡，是矯正視力的主要族群。隨著高齡化社會來臨，近年來愈來愈多40歲左右的高度近視族群，因老花症狀浮現而重新評估視力矯正方式，希望改善視力問題。

張朝凱說，新一代的近視雷射手術大幅降低雷射能量達到減少損傷，能迅速恢復清晰視力，也減緩了術後容易出現夜間光暈、眩光或視覺模糊。不過手術方式仍取決於角膜厚度、瞳孔大小、乾眼狀況與生活型態等，才能達到術後視力表現、夜間視覺穩定性與長期生活品質。

張朝凱提醒，要避免眼睛提前初老，應改善用眼習慣，包括定時休息，遵循「看30分鐘手機，休息10分鐘」的原則。另避免在黑暗中滑手機，減少藍光直射，光源充足才不會讓睫狀肌處於緊繃狀態；看東西也要增加眨眼次數減緩乾眼，平常可熱敷放鬆眼部肌肉。若感到視力模糊，建議及早就醫，切勿自行點眼藥水。