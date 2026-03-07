為什麼會變老？細胞到生活習慣…6個加速老化原因

醫師提醒，高齡者可透過日常簡單運動維持或改善肌力，可練習深蹲、提舉小物或單腳平衡練習；示意圖。（圖／123RF）

老化是每個人都無法避免的過程，但它背後的原因比想像中複雜。從細胞層級的變化到生活方式、心理態度和社交互動，每個因素都在悄悄影響我們的健康與壽命。

了解這些因素，可以幫助我們延緩功能退化、提升晚年生活品質。

1.細胞層級的老化

我們身體的衰退首先從細胞開始。細胞老化指細胞停止分裂並失去修復能力的過程。

當染色體末端的端粒縮短到一定程度時，細胞便停止分裂。這些殭屍細胞若未被免疫系統清除，會累積在體內，引發慢性發炎並損傷組織。

其他與老化相關的細胞變化包括：

•粒線體功能下降：能量供應減少，使細胞活力降低。

•幹細胞減少：修復受損組織的能力下降。

•DNA 損傷累積：細胞無法有效修復，異常蛋白增多。

•表觀遺傳改變：基因開關改變，影響荷爾蒙與免疫功能。

•細胞間通訊失效：訊號傳遞效率下降，可能導致無端的慢性發炎。

這些變化會受到性別、基因、環境暴露、慢性病、生活習慣和壓力影響，而運動、均衡飲食和積極社交有助於延緩老化。

2.心理與社交的作用

心理態度與社交互動對健康老化至關重要。研究顯示，孤獨感會增加早死風險，而積極樂觀的人通常生活更有動力，也更願意外出社交。

跨世代互動特別有益：

•與年輕一代交流可以刺激認知功能。

•分享經驗、關心孫輩或朋友的生活，能提升心理健康 與快樂感。

•學會傾聽和鼓勵，能建立持久的人際連結，讓大腦保持活力。

3.避免藥物依賴與維持肌肉力量

隨著年齡增長，過度依賴藥物可能反而加速健康衰退。長期使用抗膽鹼藥物（如部分抗組胺藥或治療膀胱過動藥物）可能增加認知下降與失智風險。建議定期檢視所用藥物，必要時諮詢醫師調整或暫停服用。

肌肉力量是老化中關鍵因素。即使是高齡者，也能透過日常簡單運動維持或改善肌力：

•深蹲、提舉小物或單腳平衡練習。

•日常階梯運動、散步或輕度有氧運動。

•小型「同時運動」：如刷牙時做20次深蹲或單腿抬高。

這些動作能改善平衡、肌力與心血管健康，降低跌倒風險。

4.環境與生活方式的影響

居住環境會直接影響日常活動量。長期住在單層平房或依賴電梯，可能減少身體活動，進而加速肌肉流失和功能下降。維持日常運動，或用其他方式挑戰肌力，都有助於延緩衰退。

生活方式也影響老化速度：

•健康飲食、控制酒精攝取和戒菸，有助於心血管健康與慢性發炎控制。

•規律運動可減少細胞老化，提高免疫力。

•社交互動和參與興趣活動，有助心理健康和認知維持。

5.感官保健與認知維持

聽力損失是老化常見但易被忽略的問題。長期聽力下降會增加大腦負荷，與認知下降和失智風險相關。使用助聽器能改善這一問題，維持社交與腦部活力。

保持心理和認知健康的方法：

•維持興趣和愛好。

•學習新技能或科技工具，與家人朋友保持互動。

•定期社交活動，減少孤獨感。