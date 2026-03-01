我的頻道

周雨彤中東度假失聯 才曬美照就遇戰事 網急尋求報平安

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

世界新聞網／輯
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）
刷牙小心三大誤區！小紅書網友「Jojo醫生」近日分享一段口腔衛教影片，直言「很多人刷牙方式是錯的」，並邀請北京大學口腔醫院口腔顎面外科副主任醫師鞏璽示範正確刷牙重點。影片以「刷牙誤區大盤點」為主軸，從牙刷挑選、牙膏用量到刷牙手法逐一拆解，引發大量網友留言提問電動牙刷、刷完要不要漱口、牙齦出血等問題。

鞏璽先點出常見問題，不少人使用的牙刷刷頭偏大，容易卡在後牙最裡側「拐彎處」，導致清潔不全。牙醫建議改用「小頭、中軟毛」牙刷，刷頭大小以能順利深入最後一顆後牙為原則，避免因工具不合適而長期遺漏死角。

第二個錯誤是牙膏擠得過多。影片建議牙膏不必擠滿整排，約「牙刷長度一半」或接近黃豆大小、略多一點即可。鞏璽指出，牙膏太多容易起大量泡沫，讓人產生「好像刷好了」的錯覺，反而掩蓋沒刷到位的缺點。

鞏璽也強調「不用沾水、不要先漱口」，原因同樣與泡沫有關：牙膏在濕潤環境更易起泡，口腔很快充滿泡泡，部分人因此縮短刷牙時間或忽略細節，形成長期清潔不足。

在刷牙方式上，鞏璽明確不建議「橫向拉鋸式橫刷」，尤其用力時更可能造成牙齒過度磨耗，甚至在牙齒與牙齦交界出現「楔狀缺損」。巩玺表示，直向刷雖比橫刷好一些，但仍非首選；最推薦做法是改良巴氏刷牙法：牙刷斜45度放在牙齒與牙齦交界處，先做約8下「水平顫動」，再往下做「拂刷」，將鬆動的牙菌斑帶離齦緣。刷的重點在「牙齒與牙齦交界處」，因為這裡最容易堆積牙菌斑、引發問題。

鞏璽提醒，很多人會愈刷愈「潦草」，節奏變快、間隔拉大，容易漏刷；刷頭移動時要「重疊一個牙位」。建議從後牙開始，先刷完整排外側，再刷咬合面（咬合面可用小範圍拉鋸刷），最後刷內側；尤其下前牙舌側、後牙頰側與舌側，常被「一輩子刷不到」。前牙內側可改用豎向提拉刷，後牙區內側仍以45度顫動加拂刷為主。鞏璽也點出「刷牙3分鐘」的由來：依上述全口分區刷法，不熟練的人其實很難在短時間刷完，需靠固定邏輯養成習慣。

留言區中，不少網友詢問「刷完要不要把泡沫含著」。Jojo醫生回覆，含氟牙膏刷完「吐出泡沫即可，不要用水漱口」，以保留氟化物的局部防蛀效果，但也強調「不要吞下牙膏泡沫」。至於電動牙刷，Jojo醫生也整理牙醫建議，每次至少2分鐘、每30秒更換區域、維持約45度角輕壓、緩慢移動刷頭、每顆牙停留1至2秒，並特別注意舌側表面避免遺漏。另有網友提到刷牙會流血，Jojo醫生則提醒可能涉及牙周問題，建議盡快就醫評估。

小紅書

