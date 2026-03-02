早餐不能省 溫熱飲食幫助腸胃運作 提升免疫力

我的頻道

因應節氣「雨水」，早餐應以溫熱食物為主，幫助腸胃運作。（圖／123RF）
24節氣中的「雨水」，意指氣溫逐漸回升、冰雪消融，水氣增加，降雨機率明顯提高。中醫師說，春天萬物復甦，病原體也容易大量繁殖，避免風邪入侵，一定要提升免疫力，中醫強調飲食對身體平衡的重要性，三餐應適量均衡，尤其早餐不能省，早餐應以溫熱食物為主，幫助腸胃運作，獲得充足抵抗力。

中醫師賴俊宏表示，春天萬物復甦，病原體也容易大量繁殖，加上民眾外出旅遊、聚會頻繁，公共場所接觸機會增加，使得傳染病更容易擴散，其中以流感最為常見。

賴俊宏表示，從中醫觀點來看，並沒有「流感」這個病名，中醫是依症狀歸類為外感風邪所致；風邪常夾帶其他病邪入侵人體，不同季節表現各異，春天多屬風熱，夏天偏風濕，秋天為風燥，冬天則是風寒。中醫的分類，也能呼應現代醫學中不同病毒在各季節盛行的現象。

避免風邪入侵，賴俊宏說，一定要提升身體的免疫力，提升免疫力「飲食」尤其重要，三餐應適量均衡，尤其早餐不宜省略。中醫認為，早晨身體仍處於收縮狀態，若攝取冰冷食物，容易傷及胃氣，影響消化吸收功能，早餐建議以溫熱食物為主，幫助腸胃運作順暢，讓身體獲得充足營養，自然有助提升抵抗力。

賴俊宏表示，若已出現感冒或類流感症狀，即使食欲不佳，也應少量進食並補充水分，可促進代謝，而感冒時飲食須清淡，避免食用含大量油脂的食物，因為這類食物較難消化，容易加重腸胃的負擔。有些人會認為感冒期間，如果喝酒能可驅除體內寒氣，但實際上在感冒時喝酒會加重呼吸道黏膜血管擴張充血，使分泌物增多。

●感冒或類流感推薦食療食譜

一、韭菜炒蝦仁

材料：蝦仁300克、韭菜150克、鹽1/2茶匙、油1湯匙

做法：

1.先放少許油，待油熱後放入韭菜炒出香味

2.放入蝦仁與韭菜一起炒至蝦仁約略變紅色後，加入鹽巴

3.待蝦仁完全炒熟變紅即可關火起鍋

吃法：搭配正餐食用

功效：溫中和胃、散血解毒、溫補腎氣，可解除風寒所引起的外感病症

禁忌：韭菜性熱，體質偏熱性者不可多食

二、蔥炒牛肉

材料：青蔥150克、牛肉（瘦）500克、米酒1茶匙、鹽1/2茶匙、醬油1茶匙、薑3克、油2湯匙

做法：1.將青蔥除去不要的部份，洗淨切段

2.牛肉洗淨切片，放入大碗內，加入米酒、鹽、醬油、薑絲醃10分鐘

3.鍋放油燒熱，倒入牛肉煸炒熟而入味

4.放入青蔥炒至入味，即可起鍋

吃法：搭配正餐食用

功效：具有補脾健胃，發汗散寒的功效，適用於傷風感冒、頭痛發熱、腹部冷痛、虛損羸瘦，消化不良，營養不良，腰膝酸軟等病症。

禁忌：無

賴俊宏說，雨水節氣象徵春季正式展開，也是呼吸道疾病好發時期，民眾應留意保暖、作息規律與飲食調養，才能在季節交替之際避免感冒生病。

節氣「雨水」意指氣溫逐漸回升、冰雪消融，水氣增加，降雨機率明顯提高。（本報資料照...
