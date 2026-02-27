44歲、60歲老化2大關鍵期 5方法延緩

我的頻道

醫師提醒，40多歲和60歲分別是老化的第一個和第二個高峰期，規律運動與健康飲食可延緩老化過程；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，40多歲和60歲分別是老化的第一個和第二個高峰期，規律運動與健康飲食可延緩老化過程；示意圖。（圖／123RF）

人都會老，但為什麼會老？2024年一項研究顯示，老化不是完全緩慢的線性過程，而是存在兩次顯著加速期，大約是在40多歲與60歲左右，這些年齡節點不僅影響身體功能，也提醒我們該停下腳步關注自身健康狀況。

人體老化的核心原因之一是細胞老化。細胞老化是指細胞停止分裂與自我複製，與染色體末端的端粒逐漸縮短有關。老化細胞通常不會死亡，有時被稱為殭屍細胞（zombie cells），若免疫系統無法清除，會累積並引發慢性發炎，損害組織健康。

其他影響老化的細胞因素包括：粒線體功能下降，能量產生減少；幹細胞數量減少，修復受損組織能力下降；DNA修復能力下降，錯誤蛋白質和受損細胞累積；基因表達改變（epigenetics，，又稱表觀遺傳學），影響荷爾蒙與免疫功能；細胞間通訊減弱，訊息傳遞不暢，可能造成不必要的發炎。

除了細胞本身的變化，以下因素也會影響老化速度：性別差異，某些老化現象在男性或女性更明顯；環境傷害，紫外線、噪音、汙染、輻射、化學物質；基因，影響對環境傷害的反應及遺傳特徵；健康狀況，高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖；生活方式，吸菸、缺乏運動、壓力大；運動，規律運動可清除老化細胞，延緩老化；社會因素與藥物副作用，工作、家庭壓力及長期用藥可能加速老化。

40歲 第一個老化高峰期

1.代謝下降

人體處理脂肪與糖分的能力逐漸下降，膽固醇較容易累積，進而提高心血管疾病風險。因此，在飲食上應特別留意飽和脂肪的攝取，減少奶油、加工肉品與油炸食品的比例，改以橄欖油、葵花油或酪梨油等植物性油脂作為主要脂肪來源，有助於維持血脂平衡。

2.骨質與肌肉流失

骨質與肌肉量也在這個階段開始加速流失。骨密度通常在30歲達到高峰，之後便逐漸下降，女性在更年期後因雌激素減少，流失速度可能更為明顯。透過規律的負重運動，如步行、慢跑或皮拉提斯，以及重量訓練來維持肌力，有助延緩骨質與肌肉退化。

此外，攝取富含維生素D與鈣質的食物（例如魚類、蛋黃與紅肉）對骨骼健康至關重要。若日照不足，可考慮適量補充維生素D。定期進行骨密度檢測，也能及早發現骨質疏鬆風險。

60歲 心臟、腎臟開始衰退

1.免疫力下降

人體免疫系統功能下降，使身體對感染與疾病的抵抗力減弱，癌症風險也隨之增加。此時更應維持規律運動、充足睡眠與均衡飲食，並依照醫師建議接種疫苗，以維持免疫系統穩定運作。

2.代謝變慢與糖尿病風險

此外，新陳代謝進一步減慢，肌肉量持續下降，胰島素敏感性降低，血糖控制變得更加困難，增加罹患第二型糖尿病的風險。因此，應減少精緻碳水化合物的攝取，多選擇全穀類、豆類與非澱粉類蔬菜，同時持續進行肌力訓練，以維持肌肉量與血糖穩定。

3.腎臟與心血管健康

隨著年齡增長，腎功能會逐年下降，血管也可能因動脈硬化與斑塊堆積而變得狹窄，增加心血管疾病與中風風險。保持每周至少150分鐘的中等強度運動、控制鹽分與糖分攝取、維持健康體重、戒菸及適量補充水分，都是保護心腎健康的重要措施。

4.癌症風險上升

隨著免疫系統功能減弱與細胞損傷累積，癌症風險會隨年齡增加。此時除了維持健康生活型態外，更重要的是定期篩檢與早期發現。依照醫師建議進行乳癌、腸癌或攝護腺癌等篩檢，以及接種必要疫苗，有助於降低疾病風險並提升存活率。

老化不可避免，但透過科學的方法，我們可以減緩進程、保持健康與活力。

1.規律運動

每周至少兩天肌力訓練，日常多走路或爬樓梯。

2.健康飲食

多蔬果、全穀、優質蛋白，減少加工食品和精緻糖。

3.定期檢查

留意自身血壓、膽固醇、血糖、骨密度、腎功能數值。

4.戒菸控酒

避免額外健康負擔。

5.減壓與睡眠

維持身心健康，支持免疫系統。

世報陪您半世紀

癌症 糖尿病 血糖

上一則

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

