天天刷牙仍蛀牙？掌握5個保健重點

醫師提醒，蛀牙形成與多項因素相關，刷牙時機與方式會影響口腔健康，牙線使用對預防牙周疾病也很重要；示意圖。（圖／123RF）

刷牙幾乎是每個人每天都會做的事，但數據顯示蛀牙（或稱齲齒）依然是世界上最常見的非傳染性疾病之一。

或許問題可能不只是有沒有刷牙，而是怎麼刷、什麼時候刷，以及整體口腔環境是否健康。

研究顯示，齲齒的形成與多項因素交互影響，包括：口腔細菌的組成與平衡、唾液分泌量與酸鹼度、飲食頻率與糖類攝取、牙齒排列與清潔死角、年齡、用藥與慢性疾病。因此，即使每天刷牙兩次並定期檢查，有些人仍可能因個體差異而出現蛀牙。

口腔並非獨立於身體之外。牙齦與牙周組織中存在大量血管與微生物，當出現牙齦發炎、出血或嚴重齲齒時，細菌及其代謝產物可能進入血液循環。

研究顯示，牙周疾病與心血管疾病 、糖尿病 控制不良及妊娠併發症 之間存在關聯。雖然這些研究多屬關聯性，尚不足以證明直接因果關係，但維持良好的口腔健康已被視為整體健康管理的重要一環。

刷牙時機與方式

避免進食後立刻刷牙，特別是攝取酸性食物或飲料時，口腔環境會暫時偏酸，使牙齒琺瑯質變得較脆弱。一般建議等待約30分鐘後再刷牙，或先以清水漱口，以降低琺瑯質磨損風險。

以下為正確刷牙的注意事項：

1.刷牙角度與動作

刷牙時，牙刷應與牙齦呈約45度角，以短而輕柔的來回或小幅度畫圓動作清潔牙齒與牙齦交界處，這是牙菌斑最容易堆積的區域。

2.用對力道最重要

過度用力刷牙無法提升清潔效果，反而可能造成牙齦退縮與琺瑯質磨損。專家建議使用輕柔且穩定的力道，讓刷毛發揮原本的清潔功能。

3.刷遍每一個牙面

有效刷牙應涵蓋：面向臉頰的外側、咀嚼的咬合面、靠近舌頭與上顎的內側，任何一個區域被忽略，都可能成為牙菌斑長期累積的死角。

4.選擇合適的牙刷與牙膏

一般建議使用軟毛牙刷，以降低對牙齦與琺瑯質的刺激。牙膏方面，含氟牙膏仍是預防蛀牙最具科學證據支持的選擇，有助於促進琺瑯質再礦化。

5.刷牙頻率與時間

一般建議：．每天至少刷牙兩次、每次約兩分鐘。

對於進食頻率較高的人，重點不在於無限制增加刷牙次數，而是注意刷牙時機，避免過於頻繁或在酸性環境下刷牙，必要時可先漱口或使用牙線。

牙線清潔不可少

刷牙無法完全清除牙縫間的牙菌斑。研究顯示，結合刷牙與牙線使用，比單靠刷牙更能降低牙周疾病風險。

牙線或牙間刷應成為日常口腔清潔的一部分，而非偶爾使用的補充工具。

另外，隨著年齡、荷爾蒙變化、壓力、用藥或健康狀況不同，唾液分泌與牙齦反應也會改變。

因此定期接受牙科檢查，有助於及早發現問題，並依個人狀況調整清潔方式與保健策略。