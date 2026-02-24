我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

追劇、滑手機…用眼時間拉長「3招5穴1茶飲」飛蚊症不上門

周嘉茹
聽新聞
test
0:00 /0:00
雙花養眼茶調理肝心血，改善眼睛乾澀與疲勞。（圖／台灣聯新醫院提供）
雙花養眼茶調理肝心血，改善眼睛乾澀與疲勞。（圖／台灣聯新醫院提供）

現代人日常高度依賴3C產品，春節期間追劇、滑手機、打牌及出遊等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊恐一次爆發。中醫師指出，一名40多歲男性因熬夜追劇，出現視力難以聚焦、眼前黑點飄動的飛蚊症狀，透過針灸、茶飲保養、穴位按摩，再加上改變用眼習慣，讓症狀逐步改善。

台灣聯新醫院副主任陳藝文指出，中醫觀點認為「久視傷血」，長時間近距離用眼會深度耗損「肝血」與「心血」，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬，睡眠品質下降，甚至因末梢循環不良導致手腳冰冷。對此，陳藝文建議民眾透過簡單的觸摸與觀察，及早察覺眼睛是否已處在「亞健康」狀態。

首先是「眼壓觸感檢測」，閉上雙眼，以手指輕觸眼球，如果感覺眼球觸感緊繃且變硬，可能與眼壓偏高有關；其次為「眼眶空間檢查」，將食指橫放在上眼眶與眼球之間，若空間不到一指幅寬，顯示眼睛已處於過勞狀態；第三則是「耳後經絡檢視」，若耳下凹陷處僵硬，代表通往眼睛的經絡阻塞循環不佳。

按壓5穴位 基礎保養

臨床觀察也發現，40歲後常見「40眼睛」問題，如老花、飛蚊症、眼壓升高；50歲則多有「50肩」，出現肩頸僵硬與活動受限，兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關。陳藝文表示，眼睛與肩頸的健康息息相關，日常可遵循「由遠到近」原則按壓穴位，進行基礎保養：

第一步（手部）：先按壓手部的合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行。

第二步（頸部）：按壓頸後的風池穴。有效緩解因眼部疲累引起的肩頸僵硬，解決「眼累帶動頸僵」的困擾。

第三步（頭部）：按摩眉頭的攢竹穴、眼內角的睛明穴與頭頂的百會穴。百會穴提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼疲勞。

按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約5至10秒，並配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作約十下，循序進行。此外因過敏引起的紅腫癢，亦可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。

雙花護眼茶 居家茶飲

除外在保養，內在調理同樣重要。陳藝文推薦「雙花護眼茶」，作為居家保健茶飲，中醫認為眼睛位於「上焦」，透過茶飲香氣與藥性，吸入芬香的精油氣味，達到頭清目明的效果。配方為紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆；功效則是菊花入肝經清肝明目，紅花補心血可增加血氧，黃耆與黑棗則負責補氣補血，提升整體代謝能力。透過白黃黑紅多色搭配，兼顧心肺腎並入到五臟六腑，藉由柔肝疏肝及養心血來減緩眼睛不適症狀。

陳藝文提醒，護眼關鍵不在「補很多」，而在「用得少、休息夠」。每用眼30分鐘就應閉眼休息一次，熬夜後於午休小睡30分鐘，幫助補足肝膽經虛損，熱敷適用於眼睛出現疲累感或黑眼圈時，若感覺紅腫、癢痛則應避免，建議民眾把握假期調整用眼習慣。

聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文提醒以穴道及茶飲保養，內外兼顧守護雙眼健康。 （圖...
聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文提醒以穴道及茶飲保養，內外兼顧守護雙眼健康。 （圖／台灣聯新醫院提供）

世報陪您半世紀

春節

上一則

兒童3C看太久 每天1到2小時戶外活動 能預防近視

延伸閱讀

手腳冰冷睡不著 中醫師教你3穴位、4茶飲祛寒

手腳冰冷睡不著 中醫師教你3穴位、4茶飲祛寒
30歲偏頭痛多人就診 醫師提醒晚睡、睡前用3C產品易誘發

30歲偏頭痛多人就診 醫師提醒晚睡、睡前用3C產品易誘發
少滑手機也是關鍵 美醫師揭「4招」 減少罹患大腸直腸癌風險

少滑手機也是關鍵 美醫師揭「4招」 減少罹患大腸直腸癌風險
根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課