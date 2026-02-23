我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

營養師實測一周每天吃1蛋 飢餓感減少 還能降低日常壓力

元氣網
雞蛋富含膽鹼，是一種對腦部健康至關重要的營養素，實測顯示，一周連續7天每天吃1顆蛋，除了飽足感，能降低日常壓力；示意圖。(圖／123RF)
雞蛋富含膽鹼，是一種對腦部健康至關重要的營養素，實測顯示，一周連續7天每天吃1顆蛋，除了飽足感，能降低日常壓力；示意圖。(圖／123RF)

雞蛋是眾所皆知的「超級食物」，熱量不高且提供完整的營養。營養師瑪納克（Lauren Manaker）實行一周連續7天每天吃1顆蛋，在Prevention分享她發現除了飽足感外、意想不到的好處。

為了簡化流程，瑪納克在一周開始時先煮好一批水煮蛋，去殼後放在冰箱，方便隨手取用當點心。有時早上選擇炒蛋，有時則把雞蛋加進拉麵裡在熱湯中煮熟。她嘗試用最自然、不費力的方式把雞蛋融入三餐中，一切以簡單為原則。

瑪納克回顧這一周的經驗，最明顯的收穫是：一整天的能量水平相當穩定，飢餓感也明顯減少。她將這歸功於雞蛋中高品質的蛋白質。整個過程中，沒有出現任何消化不適或其他問題；只是多了能量穩定、較不容易餓的好處。

這個實驗也讓她對「隱藏成分」變得更有警覺。因為她刻意遵守「每天只吃1顆蛋」的原則，所以在吃鬆餅或烘焙食品時，會特別確認裡面是否已經含有雞蛋。瑪納克坦承很可能因為這些隱藏來源，無意間超過了每天1顆蛋的限制。

最讓瑪納克意外的好處之一，是日常壓力感的降低。當然並不是說吃了雞蛋就能立刻消除焦慮，而是因為冰箱裡隨時有高品質蛋白質可用，讓用餐決策變得更簡單。不需要解凍冷凍的雞肉或牛肉，也不用提前醃製食材，這種便利性減少了備餐時間與心理負擔。無論是加進沙拉或湯品，都成了毫不費力的自動選擇，也有效降低了「決策疲勞」。這讓她深刻體會到，簡單又容易取得的食材，對日常飲食流程的順暢度影響有多大。

根據美國農業部(USDA)資料，1顆大型雞蛋(約50克)的營養價值約為：

熱量：72卡

蛋白質：6.3克

總脂肪：4.8克

飽和脂肪：1.6克

膽固醇：186毫克

鈉：71毫克

維生素D：44IU(每日建議量6%)

維生素A：270IU(每日建議量5%)

核黃素(B2)：0.2毫克(每日建議量15%)

維生素B12：0.4微克(每日建議量17%)

硒：15.4微克(每日建議量28%)

膽鹼：147毫克

哪些人應避免吃雞蛋？

對大多數人來說，雞蛋是健康的選擇，但並非適合所有人。對雞蛋過敏者，尤其是常見於兒童的食物過敏之一，應完全避免攝取。

過去，因蛋黃中的膳食膽固醇含量較高，高膽固醇或心臟病風險族群常被建議限制吃蛋。然而，近年的研究顯示，對一般健康的人而言，膳食膽固醇對血膽固醇的影響相當有限。美國心臟協會指出，健康族群每天可攝取最多1顆全蛋，作為心臟健康飲食的一部分。至於已有心血管疾病者，則應諮詢醫師或營養師，獲得個人化建議。

世報陪您半世紀

雞蛋 心臟病 心血管疾病

上一則

攝護腺水蒸氣消融術 56歲男頻尿之苦解決了

下一則

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

延伸閱讀

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略

健康篇／年菜怎麼吃不爆表 營養師教導過年飲食全攻略
紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相
低碳年菜 營養師：吃得完為原則

低碳年菜 營養師：吃得完為原則
睡飽就能瘦 營養師揭睡出纖細「躺平發財術」要訣

睡飽就能瘦 營養師揭睡出纖細「躺平發財術」要訣

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行