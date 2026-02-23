營養師實測一周每天吃1蛋 飢餓感減少 還能降低日常壓力

雞蛋富含膽鹼，是一種對腦部健康至關重要的營養素，實測顯示，一周連續7天每天吃1顆蛋，除了飽足感，能降低日常壓力；示意圖。(圖／123RF)

雞蛋 是眾所皆知的「超級食物」，熱量不高且提供完整的營養。營養師瑪納克（Lauren Manaker）實行一周連續7天每天吃1顆蛋，在Prevention分享她發現除了飽足感外、意想不到的好處。

為了簡化流程，瑪納克在一周開始時先煮好一批水煮蛋，去殼後放在冰箱，方便隨手取用當點心。有時早上選擇炒蛋，有時則把雞蛋加進拉麵裡在熱湯中煮熟。她嘗試用最自然、不費力的方式把雞蛋融入三餐中，一切以簡單為原則。

瑪納克回顧這一周的經驗，最明顯的收穫是：一整天的能量水平相當穩定，飢餓感也明顯減少。她將這歸功於雞蛋中高品質的蛋白質。整個過程中，沒有出現任何消化不適或其他問題；只是多了能量穩定、較不容易餓的好處。

這個實驗也讓她對「隱藏成分」變得更有警覺。因為她刻意遵守「每天只吃1顆蛋」的原則，所以在吃鬆餅或烘焙食品時，會特別確認裡面是否已經含有雞蛋。瑪納克坦承很可能因為這些隱藏來源，無意間超過了每天1顆蛋的限制。

最讓瑪納克意外的好處之一，是日常壓力感的降低。當然並不是說吃了雞蛋就能立刻消除焦慮，而是因為冰箱裡隨時有高品質蛋白質可用，讓用餐決策變得更簡單。不需要解凍冷凍的雞肉或牛肉，也不用提前醃製食材，這種便利性減少了備餐時間與心理負擔。無論是加進沙拉或湯品，都成了毫不費力的自動選擇，也有效降低了「決策疲勞」。這讓她深刻體會到，簡單又容易取得的食材，對日常飲食流程的順暢度影響有多大。

根據美國農業部(USDA)資料，1顆大型雞蛋(約50克)的營養價值約為：

熱量：72卡

蛋白質：6.3克

總脂肪：4.8克

飽和脂肪：1.6克

膽固醇：186毫克

鈉：71毫克

維生素D：44IU(每日建議量6%)

維生素A：270IU(每日建議量5%)

核黃素(B2)：0.2毫克(每日建議量15%)

維生素B12：0.4微克(每日建議量17%)

硒：15.4微克(每日建議量28%)

膽鹼：147毫克

哪些人應避免吃雞蛋？

對大多數人來說，雞蛋是健康的選擇，但並非適合所有人。對雞蛋過敏者，尤其是常見於兒童的食物過敏之一，應完全避免攝取。

過去，因蛋黃中的膳食膽固醇含量較高，高膽固醇或心臟病 風險族群常被建議限制吃蛋。然而，近年的研究顯示，對一般健康的人而言，膳食膽固醇對血膽固醇的影響相當有限。美國心臟協會指出，健康族群每天可攝取最多1顆全蛋，作為心臟健康飲食的一部分。至於已有心血管疾病 者，則應諮詢醫師或營養師，獲得個人化建議。