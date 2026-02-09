久視傷血年節更傷眼 醫曝「3招5穴1茶飲」飛蚊不上門

我的頻道

記者周嘉茹／桃園即時報導
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）
遵循「由遠到近」原則，輕輕按壓穴位，進行眼部保養，消除疲勞。 （聯新醫院提供）

現代人日常高度依賴3C產品，進入春節連假，追劇、滑手機、打牌及返鄉長途等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊恐一次爆發。聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文分享，一名40多歲男性因熬夜追劇，出現視力難以聚焦、眼前黑點飄動的飛蚊症狀，透過針灸、茶飲保養、穴位按摩，再加上改變用眼習慣，讓症狀逐步改善。

聯新醫院指出，中醫觀點認為「久視傷血」，長時間近距離用眼會深度耗損「肝血」與「心血」，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬，睡眠品質下降，甚至因末梢循環不良導致手腳冰冷。對此，副主任陳藝文建議民眾透過簡單的觸摸與觀察，及早察覺眼睛是否已處在「亞健康」狀態。

首先是「眼壓觸感檢測」，閉上雙眼，以手指輕觸眼球，如果感覺眼球觸感緊繃且變硬，可能與眼壓偏高有關；其次為「眼眶空間檢查」，將食指橫放在上眼眶與眼球之間，若空間不到一指幅寬，顯示眼睛已處於過勞狀態；第三則是「耳後經絡檢視」，若耳下凹陷處僵硬，代表通往眼睛的經絡阻塞循環不佳。

臨床觀察也發現，40歲後常見「40眼睛」問題，如老花、飛蚊症、眼壓升高；50歲則多有「50肩」，出現肩頸僵硬與活動受限，兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關。陳藝文表示，眼睛與肩頸的健康息息相關，日常可遵循「由遠到近」原則按壓穴位，進行基礎保養：

第一步（手部）：先按壓手部的合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行。

第二步（頸部）：按壓頸後的風池穴。有效緩解因眼部疲累引起的肩頸僵硬，解決「眼累帶動頸僵」的困擾。

第三步（頭部）：按摩眉頭的攢竹穴、眼內角的睛明穴與頭頂的百會穴。百會穴提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼疲勞。

按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約5至10秒，並配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作約十下，循序進行。此外因過敏引起的紅腫癢，亦可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。

除外在保養，內在調理同樣重要。陳藝文推薦「雙花護眼茶」，作為居家保健茶飲，中醫認為眼睛位於「上焦」，透過茶飲香氣與藥性，吸入芬香的精油氣味，達到頭清目明的效果。配方為紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆；功效則是菊花入肝經清肝明目，紅花補心血可增加血氧，黃耆與黑棗則負責補氣補血，提升整體代謝能力。透過白黃黑紅多色搭配，兼顧心肺腎並入到五臟六腑，藉由柔肝疏肝及養心血來減緩眼睛不適症狀。

陳藝文提醒，春節護眼關鍵不在「補很多」，而在「用得少、休息夠」。每用眼30分鐘就應閉眼休息一次，熬夜後於午休小睡30分鐘，幫助補足肝膽經虛損，熱敷適用於眼睛出現疲累感或黑眼圈時，若感覺紅腫、癢痛則應避免，建議民眾把握假期調整用眼習慣。

聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文提醒以穴道及茶飲保養，內外兼顧守護雙眼健康。（聯新...
聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文提醒以穴道及茶飲保養，內外兼顧守護雙眼健康。（聯新醫院提供）
雙花養眼茶調理肝心血，改善眼睛乾澀與疲勞。（聯新醫院提供）
雙花養眼茶調理肝心血，改善眼睛乾澀與疲勞。（聯新醫院提供）

