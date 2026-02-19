我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

靜脈曲張 釀心悸、午後疲勞

蔡承根／台灣義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
左圖為手術前明顯凸起、蛇行的靜脈曲張；右圖為接受凝膠閉合術後，曲張靜脈已大幅消退，腿部外觀平順許多。(圖／蔡承根醫師提供)
左圖為手術前明顯凸起、蛇行的靜脈曲張;右圖為接受凝膠閉合術後,曲張靜脈已大幅消退,腿部外觀平順許多。(圖／蔡承根醫師提供)

提起靜脈曲張，許多人會先聯想到雙腳的外觀變形、腿部沉重、夜間抽筋，甚至皮膚潰瘍，但這種看似「局部」的靜脈問題，事實上可能正默默地影響著全身的血液循環，進而導致心肺負擔加重。

55歲的張先生右腿有嚴重的靜脈曲張，病灶延伸至小腿與膝上。多年來他都以為只是外觀問題，直到某日察覺曲張靜脈有破裂風險，才決定接受治療。手術半年後，除了外觀改善外，他下午不再疲憊、打不起精神，腿部脹悶感也消失了。這樣的變化，讓人不禁思考——靜脈曲張對全身循環功能的影響，是否被我們低估了？

早在1942年，有研究指出，血液在擴張靜脈中的「滯留」效應，會減少回心血量，造成心輸出量下降。而人體為了維持血壓與供氧，會啟動代償機制，例如加快心跳與內臟血管收縮。時間久了，病人可能出現午後異常疲勞感、呼吸不順、頭暈、甚至暈厥、心悸或心前區悶痛。這些徵象常被誤認為年紀大了、壓力大或心臟不好，而忽略了真正的源頭可能是下肢的「血液庫」。

研究顯示，接受靜脈曲張手術後，患者的心輸出量、血壓反應、脈搏變化等參數均趨向正常，循環系統變得更有效率，臨床症狀明顯緩解。從現代觀點看來，這是一種解除周邊靜脈「血液儲庫」的策略，進而還給身體更流暢、更有效率的血液回流路徑。

靜脈曲張不只是外觀問題，它可能是全身循環負擔的「無聲幫凶」，而正確治療後的「精神回春」感，是病人最直接的回饋。重新審視靜脈曲張對全身血流的影響，會發現它與心肺功能、體能、甚至生活品質息息相關。未來或許應更積極地將靜脈問題納入整體循環功能評估的一環。

若病患出現以下四症狀，且合併中至重度靜脈曲張，建議討論手術可能性：

1.下午容易疲累、精神不濟。

2.腿部沉重感或壓迫感，活動後惡化。

3.平躺休息時症狀改善。

4.心悸、胸悶，但心臟檢查無異常。

火鍋湯底如「濃縮炸彈」 醫師提供腎友暖胃又能顧健康秘訣

