節食減肥老失敗？醫師教1招 有助減腰圍降血脂

醫師表示，只要把晚餐時間提早一點，就能瘦得更輕鬆；示意圖。（圖／123RF）

總是為了體重管理而苦惱，又難以長期堅持節食嗎？英國已故名醫麥可莫斯利（Dr Michael Mosley）曾提出以一套簡單可行的飲食觀念，幫助無數人成功瘦身，重點是不需要節食或忍受飢餓，只需要改變進食晚餐的時間即可。

莫斯利生前曾揭露一個非常簡單、幾乎不必刻意忍耐就能瘦下來的方法，對於覺得節食特別困難的人非常受用，關鍵其實很單純：調整「吃飯的時間」。

莫斯利曾設計過多種減重 飲食法，包括「800大卡斷食」、「5:2 輕斷食法」等。不過，他指出，有一個任何人都做得到的小改變，對身形卻能帶來驚人的效果，那就是「把晚餐時間提早」。

他曾分享，自己身為忙碌的職業父親，過去常常要到晚上9點以後才能坐下來吃晚餐。後來開始刻意改成在晚上7點30分前吃完晚餐，也盡量避免深夜進食，他說明了為什麼這個習慣「對腰圍特別有幫助」。

他引用了英國諾丁漢大學與伊朗德黑蘭醫科大學共同進行的一項研究。研究團隊招募了82名健康但體重過重的女性，參與一項減重計畫。這些女性原本通常都在晚上10點以後才吃完晚餐，研究中有一半的人被要求最晚在晚上7點30分前完成進食。

12周後，兩組人都瘦了，但提早吃晚餐的那一組平均減了約15磅（約6.8公斤），晚吃的那一組則不到11磅（約5公斤）。

也就是說，只是改變吃飯時間，早吃的人就多瘦了4磅（約1.8公斤）。這一組人腰圍也多減了約1英寸，膽固醇與血脂 的改善幅度也更明顯。

莫斯利進一步說明，這並不是因為晚吃的人攝取了更多熱量，事實上，兩組的總熱量攝取幾乎相同。真正的原因在於，研究人員認為晚間進食會干擾控制生理時鐘的基因，進而提高肥胖與第二型糖尿病 的風險。

他指出還有更多證據顯示，深夜進食確實會影響身體處理食物的能力。一項美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究發現，當受試者在睡前一小時內吃晚餐，夜間燃燒脂肪的效率比起睡前三小時就停止進食的人，少了10%。

他指出，人體在夜間本來就不擅長消化大量食物，因此消夜對身體造成的負擔，會比白天吃同樣的食物更大。

換句話說，想要瘦得更輕鬆，不一定非得節食或挨餓，只要把晚餐時間提早一點，就可能為體態與健康帶來意想不到的改變。