柳丁維生素C比橘子高3倍 1天1顆就達標

元氣網
橘子是良好的膳食纖維來源，有助於腸道健康，並富含具抗發炎作用的抗氧化物。(本報資料照片)
柑橘類水果多汁又富含高維生素C，食用起來方便又健康。在營養價值的討論中，究竟「橘子」和「柳丁」哪一種對身體更好？這兩種水果雖然十分相似，其實有一些細微差異。營養師解析柳丁與橘子的差別，包括各自的營養價值、健康好處，以及哪一種更值得加入日常飲食中。

從營養角度來看，柳丁與橘子其實非常接近。根據美國農業部（USDA）資料，一顆中等大小的橘子有47卡路里，蛋白質1克，脂肪0克，碳水化合物12克，膳食纖維約 1.58 公克；柳丁則有73卡路里，蛋白質1克，脂肪0克，碳水化合物15克，膳食纖維2.8克。

營養師Courtney Pelitera表示，橘子富含維生素C與鉀，是非常適合日常攝取的水果，有助於提升免疫力與維持體內電解質平衡。根據USDA資料，一顆橘子約含24毫克維生素C(女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克)。維生素C有助於強化免疫系統、促進肌肉生長與膠原蛋白生成，而鉀則能維持腎臟、神經與心血管功能正常運作。橘子還含有維生素A、B群、銅與鈣等營養素。

營養師Lena Bakovic指出，橘子同時也是良好的膳食纖維來源，有助於腸道健康，並富含具抗發炎作用的抗氧化物，對降低慢性疾病風險有幫助。研究也顯示，橘子果皮中的抗氧化物含量更高，在東方醫學中常被製成草本萃取物使用。若想攝取這些營養，可在清洗乾淨後，將橘子皮刨絲加入優格、燕麥或果昔中。

Bakovic提醒，大多數人食用橘子不會有問題，但糖尿病患者需留意攝取量，因橘子仍含有天然糖分。一顆橘子約含9克糖，雖然不高，但仍需納入每日攝取考量。

至於柳丁Pelitera指出，一顆柳丁可提供約3克膳食纖維，並含有一天所需的維生素C攝取量，也就是說，單顆柳丁提供的維生素C含量，甚至高於一顆橘子；兩者來回約可差到3倍。

Bakovic補充，柳丁的膳食纖維有助於腸道健康，並可能降低膽固醇，對心血管健康有正面影響。此外，柳丁與柳橙汁中的抗氧化物，也被研究證實能改善心血管疾病相關風險，而果皮中的成分對心臟健康同樣有益。

Pelitera也表示，柳丁富含銅、鉀、鈣與鎂，是兼具補水與營養的好選擇，加上取得容易、價格親民，非常適合作為日常點心。

對大多數人來說，吃柳丁沒有明顯缺點。不過Bakovic提醒，胃食道逆流或容易胃酸逆流的人，可能因柑橘類的酸性而加重不適。根據約翰霍普金斯醫學中心的說法，柑橘類水果特別是在晚上食用時，較容易引發胃灼熱。相較之下，體積較小的橘子可能影響較小。

減重時該選柳丁還是橘子？

兩者最大的差別在於「份量」。Pelitera指出，大約兩顆橘子的熱量與營養才相當於一顆柳丁。對部分成人或孩童來說，橘子因為體積小、好剝，反而更容易入口；而有些人則偏好多汁的柳丁。

整體來說，兩者營養價值相近，選擇自己方便、喜歡的就好，才最容易長期持續食用。

無論是柳丁還是橘子，都是健康飲食中值得納入的水果選項。Bakovic強調，這兩種水果都營養豐富，對多數人來說都有助於維持整體健康並預防慢性疾病。

一顆柳丁含有一天所需的維生素C攝取量。(本報資料照片)
