神經在放電 抽筋吃香蕉補鉀沒用 要補充鎂、鈣離子

記者林琮恩
民眾常誤認夜間抽筋是肌肉問題，其實是神經放電，導致肌肉緊繃。（圖／AI生成）
抽筋、腹脹放屁、手腳冰冷、肩頸僵硬，它們不至於要命，卻常在深夜、忙碌或壓力最大時找上門。檢查結果多半正常，卻讓人長期與不適共處。這些被歸類為「小毛病」的症狀，可能是身體對生活節奏、壓力與習慣的提醒。元氣本期專題拆解四種常見的困擾，帶讀者看懂它們從何而來、當下怎麼緩解、日常如何調整，讓身體不再只能默默忍耐。

多數民眾都有抽筋經驗，那種肌肉糾結痙攣，痛苦又難以立即緩解的感受很難耐。新光醫院復健科主治醫師林於廷說，抽筋可分兩種情況，一種是運動量大，加上水分補充不足導致抽筋；另一種則是夜間突發性的抽筋，臨床上稱為「良性小腿痙攣」，原因多與白天姿勢維持太久，或久坐久站有關。值得注意的是，過去認為吃香蕉可減緩抽筋，其實是錯誤觀念。

反向拉伸可緩解

林於廷說，民眾常誤認夜間抽筋是肌肉問題，其實是神經放電，導致肌肉緊繃，這類抽筋通常發作九分鐘內會慢慢消退，不至於導致神經肌肉損傷等長久後遺症，但可能造成後續二至三天肌肉持續痠痛，最長可能持續一周，都算正常時間，不必為此就醫。抽筋最常發生的位置，是小腿肚與腳趾頭，在家可自行透過緊急處置方法緩解。

抽筋時，將肌肉朝痙攣的相反方向拉伸，即可緩解症狀。林於廷說，發生小腿腹的抽筋時，建議可將腳踝往反方向上翹緩解；腳趾抽筋時，也可以用手朝發作部位的反方向拉扯腳趾，達到緩解效果。

避免抽筋發生，建議平日勤於拉筋伸展，扶著牆壁將小腿向後勾起拉伸，每次維持20秒，稍作休息再做下一次，每天晚上做兩組，睡前再做一組，可有效減少夜間抽筋的發生機率。

林於廷建議，也可利用按摩球或按摩滾筒，幫助小腿肚放鬆，或從事輕度有氧運動，晚上飯後或睡前可外出散步，強化下肢血液循環，放鬆肌肉。也可躺在床上，雙腳微彎呈騎單車姿勢，透過「空中腳踏車」運動強化下肢循環，也可讓小腿血流增加，避免睡著後抽筋。

減少在硬地走跳

除過度運動，或久坐久站以外，小腿承受外部應力作用，也是導致抽筋的原因。林於廷說，若因工作需求等因素，長時間在堅硬地面上走動、跑步或跳躍，小腿肚承受較大反作用力，也會導致晚上抽筋。而入冬後，常見因棉被的重量將腳底板下壓打平，小腿肚因此被拉伸，導致抽筋，「有時候抽筋是自己造成的。」

林於廷說，這類情況都有預防方式，建議除非必要，盡可能別在硬地上跑步；若因工作需求等原因，不得已需在硬地上長時間活動，建議換上鞋底較厚且具彈性的鞋款。換上冬季厚棉被時，可改以側睡姿勢，避免棉被重量下壓在腳板上，若不習慣側睡，也可將腳掌稍微外八打開，分散棉被重量，避免小腿肚肌肉被拉扯而發生抽筋。

過去民眾多認為，透過吃香蕉、補充鉀離子即可避免抽筋，林於廷說，這已是老舊觀念。過去認為抽筋是電解質不平衡導致，透過補充鈉、鉀離子加以預防；最新研究則已證實，抽筋與體液有關，且是神經衝動引起，建議過度運動者需額外補充水分，要預防抽筋，補充內容不再是鈉、鉀離子，而是補充鎂、鈣離子，幫助減少神經衝動。

除因運動與姿勢引起，抽筋也與特定疾病有關。林於廷表示，孕婦、洗腎、糖尿病合併神經病變患者，服用利尿劑、特定骨質疏鬆藥物、支氣管擴張劑，或接受癌症治療的病人，比起一般人更容易發生抽筋。洗腎患者如頻繁抽筋，可與腎臟科醫師討論如何調整，糖尿病患者則應控制血糖，解決周邊血管循環不佳的問題，服用藥物導致抽筋的病人，也可與醫師討論調整藥物。

林於廷說，研究顯示，六成民眾終其一生會發生抽筋，但實際上比率一定更高，甚至多數民眾都有抽筋經驗。不過，大部分抽筋都是偶發性，透過自行拉筋、伸展、暖身、肌肉按摩等手段即可解決，不一定要為此就醫。但若反覆出現抽筋情況，建議民眾可先到復健科就醫，由臨床醫師分析背後因素，並嘗試解決。（林琮恩）

預防抽筋這樣做

●小腿後勾伸展：扶著牆壁將小腿向後勾起拉伸，每次維持20秒，每天晚上做2組，睡前再做一組。

●小腿肚按摩：用按摩球或按摩滾筒，幫助小腿肚放鬆。

●飯後散步：晚飯後或睡前散步，強化下肢血液循環。

●踩空中腳踏車：躺在床上，雙腳微彎呈騎單車姿勢踩踏。

●避免在硬地走動：小腿肚會承受較大反作用力。

●改變睡姿：避免冬季厚棉被直接壓在腳板。

延伸閱讀

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

封面故事／肌肉存記憶 永遠不嫌早

封面故事／身體組成不同 亞洲人肌肉量低於歐美

何時該補充鎂？營養師揭第一個徵兆

