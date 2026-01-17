我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

防手腳冰冷要吃「燉南瓜+薑」改善血液循環、預防貧血

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
牡蠣富含鐵質，食用時搭配檸檬汁，能提高鐵質的吸收率。(圖／123RF)
牡蠣富含鐵質，食用時搭配檸檬汁，能提高鐵質的吸收率。(圖／123RF)

冬天到了，許多人常感到手腳冰冷，除了運動暖身以外，只要在食材搭配上多花一點心思，就有機會讓身體自然效溫暖起來。日本營養師吉谷佳代在VoCE介紹兩種有助於預防手腳冰冷的黃金食材組合。

當血液循環不佳時，血液難以流向微血管，血管也會因此收縮，導致手腳冰冷。對於容易感到末端冰冷的人來說，富含促進血液循環作用的維生素E的南瓜，是非常合適的食材。

若再搭配薑一起食用，薑中所含的多酚成分「薑酚」與「薑烯酚」所帶來的促進血流效果便能加乘發揮，期待產生雙重提升血液循環的作用。

例如在南瓜燉煮料理中加入薑作為提味，或是在南瓜天婦羅的沾醬中加入薑，都能輕鬆將這組搭配融入日常飲食。

貧血也是造成手腳冰冷的重要原因之一。血液中的紅血球就像負責運送營養的推車，一旦其功能下降，就容易引發貧血。而增加紅血球的關鍵營養素，正是鐵質。

提到富含鐵質的冬季食材，非牡蠣莫屬。只要在食用牡蠣時搭配檸檬汁，就能提高鐵質的吸收率。當體內鐵質增加、紅血球數量隨之上升後，營養便能順利輸送至全身，隨著產熱量增加，基礎代謝也會提升，身體自然更容易感到溫暖。

南瓜 高鐵 日本

上一則

天冷當心「耳中風」 突發性聽力損失72小時是關鍵

下一則

助提升免疫力…日本長壽專家點名5水果 冬日宜吃柿子護心

延伸閱讀

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法

菠菜配豆腐會結石？醫指反而是保護身體的聰明吃法
冬天手腳冰冷睡不著 中醫師授「三穴位、四茶飲」溫陽祛寒

冬天手腳冰冷睡不著 中醫師授「三穴位、四茶飲」溫陽祛寒
料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕
下班後小腿腫脹藏「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

下班後小腿腫脹藏「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

熱門新聞

專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

2026-01-13 09:45
吃糖吃太多？台灣糖尿病患者人數已突破250萬人，對於糖尿病仍有著諸多迷思。甜點示意圖。(新華社)

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

2026-01-14 20:24
想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

想長壽又健康 醫師：養成7習慣

2026-01-09 01:00

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議