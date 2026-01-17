防手腳冰冷要吃「燉南瓜+薑」改善血液循環、預防貧血

牡蠣富含鐵質，食用時搭配檸檬汁，能提高鐵質的吸收率。(圖／123RF)

冬天到了，許多人常感到手腳冰冷，除了運動暖身以外，只要在食材搭配上多花一點心思，就有機會讓身體自然效溫暖起來。日本 營養師吉谷佳代在VoCE介紹兩種有助於預防手腳冰冷的黃金食材組合。

當血液循環不佳時，血液難以流向微血管，血管也會因此收縮，導致手腳冰冷。對於容易感到末端冰冷的人來說，富含促進血液循環作用的維生素E的南瓜 ，是非常合適的食材。

若再搭配薑一起食用，薑中所含的多酚成分「薑酚」與「薑烯酚」所帶來的促進血流效果便能加乘發揮，期待產生雙重提升血液循環的作用。

例如在南瓜燉煮料理中加入薑作為提味，或是在南瓜天婦羅的沾醬中加入薑，都能輕鬆將這組搭配融入日常飲食。

貧血也是造成手腳冰冷的重要原因之一。血液中的紅血球就像負責運送營養的推車，一旦其功能下降，就容易引發貧血。而增加紅血球的關鍵營養素，正是鐵質。

提到富含鐵質的冬季食材，非牡蠣莫屬。只要在食用牡蠣時搭配檸檬汁，就能提高鐵 質的吸收率。當體內鐵質增加、紅血球數量隨之上升後，營養便能順利輸送至全身，隨著產熱量增加，基礎代謝也會提升，身體自然更容易感到溫暖。