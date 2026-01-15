資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

在植牙、牙齒矯正等醫療本業表現傑出，台灣牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳可是少見「護牙楷模」，執業近40年，看過數萬口牙齒的他，迄今仍保有一口完整的自然牙，他歸功於良好的家庭教育，自有記憶以來，母親即要求他飯後潔牙，而這習慣維持50、60年。

牙膏含氟量 須達1000PPM

身為資深牙醫，陳世岳自有一套照護牙齒的秘訣，他提出四大「護齒」原則：

1.飯後潔牙：吃東西後養成潔牙習慣，刷牙或以牙線清潔。

2.定期洗牙：民眾應定期洗牙，預防牙周病。

3.使用含氟量至少1000PPM的牙膏：市售牙膏含氟量偏低，無法有效預防蛀牙，務必慎選牙膏。

4.避免嚼食過硬的食物：食用堅果、蝦貝等質地較硬的食物，等於硬碰硬，容易造成牙齒崩裂。

職業病脊椎壓迫 自我復健

執業至今近40年，陳世岳不免飽受職業病困擾，那就是頸椎、腰椎壓迫，造成手臂痠麻。

陳世岳表示，受限於工作型態，牙醫必須長時間低頭、久坐，日積月累，脊椎組織容易異常、受損。十幾年前左手臂痠痛，小指頭發麻，到院接受影像檢查，頸椎三、四節壓迫，腰椎第五節壓迫，而這也是所有牙醫的共同困擾。

為了減少疼痛，陳世岳購買一台復健器材，在家裡復健，自己控制牽力重量，早晚拉腰、拉脖子，假日時則睡午覺時，也躺在復健床上。他表示，這是牙醫職業病，如果任其惡化，脊椎受到嚴重壓迫，最後可能得置換一兩節頸椎或腰椎，開刀住院，相當棘手，因此，須持之以恆，持續做下去。

談起新的一年健康計畫，身高179公分的陳世岳說，「希望體重可以再輕一點」，年輕時熱愛打球，常參加籃球、羽球 、網球、桌球等校園比賽，運動量爆表，體重維持在70公斤。步入中年，工作忙碌，只剩下高爾夫球，加上每周幾次暖身操、超慢跑，新陳代謝不比年輕時代，現在體重80多公斤，足足多了20公斤。

為了讓自己瘦一點，腰圍細一些，陳世岳擬定年度瘦身計畫，透過飲食控制、增加運動時間，慢慢控制體重。他表示，年紀大了不可快速減重 ，肌肉一旦流失，反而得不償失，因此，將增加重訓，並攝取足夠的蛋白質，期盼年底體重可以回七字頭，達到「減重、養肌肉」雙重目標。

中餐最豐盛 喝精力湯養生

近年來，陳世岳逐漸調整飲食，多吃水果，攝取豐富膳食纖維，但常常一天只吃一頓正餐。因為起床時間較晚，他常沒時間吃早餐，但中午一定享受美味可口的午餐，有肉、有菜、有蛋，講求營養均衡。晚間下診後，如覺飢餓，則將堅果、蔓越莓、高蛋白粉，加入鮮奶用果汁機打一杯精力湯，養生滿分。