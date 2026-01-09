騎腳踏車會影響性功能？研究解疑慮

近期的研究顯示，規律騎腳踏車並不會增加長期勃起功能障礙或不孕的風險，適當調整裝備與騎乘方式，有助於降低不適；示意圖。（圖／123RF）

騎腳踏車被視為一種低衝擊、對心血管健康有益的運動，深受各年齡層的喜愛。然而，部分男性在騎乘後出現會陰壓迫、骨盆不適，甚至短暫麻木時，常會擔心是否傷害了攝護腺，或影響勃起功能。

為何騎車時會出現「像是攝護腺不舒服」的感覺？

攝護腺位於膀胱下方、包圍尿道，位置相當深，正上方是會陰部（陰囊與肛門之間的區域）。當會陰部受到壓迫、久坐或肌肉緊繃時，相關感覺容易被誤認為是攝護腺疼痛。

騎車時體重集中於坐墊，會陰部承受較大壓力，而該區域同時包含：會陰神經、與勃起功能相關的血管、骨盆底肌群。因此，即使攝護腺本身完全正常，周圍組織的刺激仍可能產生壓迫、灼熱或痠脹感。這類不適是真實存在的，但通常不代表攝護腺或神經受到永久性傷害。

現行泌尿科指引亦指出，會陰壓力與久坐是骨盆與陰囊疼痛的常見誘因，而非真正的攝護腺損傷。

真正的細菌性急性攝護腺炎會伴隨發燒、寒顫與明顯泌尿症狀，實際上並不常見。臨床上，多數被歸類為攝護腺炎的病例，屬於慢性骨盆疼痛症候群，其成因通常與骨盆底肌肉緊繃、神經敏感度增加、長時間久坐、心理壓力與焦慮有關，這類問題往往不會在尿液或細菌培養中顯現。

不過，騎車初期或長時間維持坐姿時，可能暫時加重這些肌肉與神經的負擔，使症狀與攝護腺發炎相似，但攝護腺本身多半並未發炎。

對勃起功能的影響，是許多男性最關心的議題。早期研究曾指出，長時間騎車可能壓迫會陰部神經與血管，短暫降低陰莖血流，導致麻木或刺痛感，這些結果曾引發對勃起功能障礙的疑慮。

然而，較新的大型研究顯示，規律騎腳踏車並不會增加長期勃起功能障礙或不孕的風險。相反地，因為騎車有助於改善心血管健康，而血管功能是勃起能力的重要基礎，許多騎士的性功能表現與整體健康狀況反而較佳。

需要區分的是：

．暫時性麻木或感覺遲鈍：可能在長時間或高強度騎乘後出現，通常在減少壓力後恢復。

．慢性勃起功能障礙：更常與糖尿病 、高血壓 、高血脂 、心血管疾病、吸菸、肥胖、久坐或心理壓力相關，而非單一運動所致。

多數與騎車相關的不適，可透過調整而改善，而非停止運動：

1.坐墊選擇：避免過窄或尖鼻坐墊、可選擇中空或分離式設計、坐墊鼻端不宜過長、適度支撐比過軟更重要。

2.車架與把手調整：把手高度不宜過低，避免身體過度前傾；專業的自行車人體工學設定有助於降低會陰壓力。

3.騎乘習慣：每10–15分鐘短暫站起來踩踏、穿著有襯墊的車褲，新手應循序增加騎乘時間，讓身體逐步適應。

4.特殊情況的選項：若有慢性背痛、頸部不適或反覆會陰症狀，可考慮臥式腳踏車；持續不適者，骨盆底物理治療是證據支持度高的治療方式之一。

何時需要進一步評估？

若出現以下情況，建議尋求醫療評估：麻木或疼痛持續數小時至數天、疼痛性勃起、新出現或加重的排尿異常。這些狀況通常可治療，也不代表永久性傷害。

整體而言，騎腳踏車本身並不會傷害攝護腺或性功能。多數不適源於壓力分布、姿勢與身體尚未適應。理解身體的反應、適當調整裝備與騎乘方式，有助於降低不適並持續享受運動帶來的健康益處。

需要注意的是，任何新的運動都需要適應期。適當準備、良好姿勢，以及在必要時尋求專業協助，能讓騎乘成為長期、安全且對健康有益的活動。