蛋白質攝取不易達標 分配3餐攝取

維持好的肌肉力量，運動及營養缺一不可。(圖／123RF)

根據最新研究共識，肌少症不只是高齡長者該關注，台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任彭莉甯說，45至50歲以上中年人就應開始防範肌力流失，以運動及蛋白質營養雙軌策略切入，以加強維持肌力，避免肌少症。

「維持好的肌肉力量，運動及營養缺一不可，兩者同樣重要。」彭莉甯說，人體肌肉量在30歲後逐步下降，45至50歲左右常出現更明顯的轉折點，體力開始衰退，老化無時無刻都在發生，因此為了防止肌少症，「要從中年開始，注重營養及運動」。

肌少症如今被納入疾病診斷範疇，意味它已被視老化相關疾病，如同所有疾病是預防勝於治療，肌少症也應在年輕的時候開始預防、注意肌肉健康，減緩退化的速度。

蛋白質飲食 需多樣化

「維持好的肌肉力量，運動及營養缺一不可，兩者同樣重要。」彭莉甯說，在營養攝取方面，應著重於蛋白質攝取，依研究指出，沒有腎臟疾病的老年人若要維持肌力穩定，每日蛋白質攝取為每公斤體重1至1.2公克，若想要讓肌力逆轉增加或年輕及中年族群，可以攝取1.2至1.5公克。

可是蛋白質不是愈多愈好，超過1.5公克仍可能會造成身體負擔。一般來說，多以每公斤體重1.2克計算，以體重60公斤的成年人，一天需攝取72克蛋白質。至於相對年輕的族群，因為活動量相對較大，可依身體狀況評估是否提高攝取上限。

不過，一天攝取72克蛋白質並非容易的事。彭莉甯說，以一顆雞蛋 、一杯250c.c.的牛奶來說，各約含有7克的蛋白質，要達到一天72克蛋白質，須吃約10.3顆的雞蛋，不切實際也不建議；因此，攝取蛋白質應從飲食多樣化著手，不可靠單一食物。

長者可再補充胺基酸

對年長者來說，要攝取到足量蛋白質更不容易，可以藉由營養補充 品、小分子胺基酸、HMB（β-羥基-β-丁酸）等補充。彭莉甯曾進行研究，不硬性規定65歲以上長者三餐吃什麼，讓其每天額外補充一份約20公克的蛋白質食品，目標是把攝取不足的蛋白質，拉高至平均每公斤體重攝取0.8克蛋白質，同時搭配每周一次運動。結果顯示，三個月後肌肉量未必明顯增加，但握力、體力顯著進步，甚至能降低膽固醇。

「蛋白質最好分配於三餐均衡攝取。」彭莉甯指出，攝取蛋白質需要長時間平均的累積，並從各式各樣的食物攝取，才能維持肌肉的健康、健康的老化。

彭莉甯說，蛋白質的選擇，可以多攝取豆腐、豆漿、雞蛋、牛奶、肉類、豆類、穀類等。至於動物性與植物性蛋白質的差別，一般來說，動物性蛋白質的吸收比植物性蛋白質佳，原因是動物性蛋白質進入人體後，可轉換為完整的必須胺基酸，以供給全身所需，而植物性蛋白質就無法如此全面。

在協助肌肉生長的胺基酸中，以支鏈胺基酸最為重要，其中又分為白胺酸、異白胺酸、纈胺酸，研究顯示以白胺酸的效果最好，因此，坊間許多營養補充品多添加白胺酸的代謝產物HMB，除了增加肌力，同時也有抗發炎的功效，因身體的發炎反應會造成肌肉快速分解及流失。

慢性病患肌力流失更快

有慢性病問題的長者，蛋白質攝取需留意分量。彭莉甯說，慢性腎臟病患者腎功能差、腎絲球過濾率不佳，每公斤體重攝取蛋白質應降低至0.8公克。但對糖尿病、腎臟病、心衰竭、肺阻塞等患者來說，蛋白質仍十分重要，因其體內一直處於發炎狀態，肌肉不斷流失，肌少症風險會比一般人高。

至於癌症 患者，因癌細胞會加速肌肉細胞分解，據統計，約三成癌友都有肌少症問題，癌症基金會、各醫院血液腫瘤科醫師目前都很關注，國內外已有針對癌症病友的營養指引，讓病友在抗癌時，也能注意營養的攝取。

彭莉甯表示，以肌肉力量來說，分為第一型的肌耐力，如馬拉松選手需要的肌力，及第二型的爆發性肌力，此為短跑選手所需。年長者流失的常是第二型爆發性肌力的肌肉纖維，因此，長者可以日行萬步，但面對緊急事件往往反應不及，閃個身時就容易跌倒；而癌症病人則因受到癌細胞無差別攻擊，第一型、第二型肌力全面性流失。