山藥2招處理不氧化 顧胃、穩血糖、改善三高、減重神器 

山藥營養價值勝過白米飯。（圖／123RF）

天氣變冷了，這時最適合喝一碗暖暖的「山藥排骨湯」。10月到隔年2月是山藥的主要產季，山藥富含皂苷、黏蛋白、維生素與礦物質，具「顧胃」、穩血糖 、降血壓及提升免疫力 等多重功效，不但百搭又營養，更是是控制體重、三高 族群的營養首選。

山藥是很營養的食材，台灣營養師劉怡里指出，山藥的蛋白質含量高，含有「麩胺酸」及「薯皂苷」成分，具有顧胃、降三高、助消化、提升免疫力、抗老化、減肥等功效。

新鮮山藥吃起來口感黏滑，山藥的黏液含有消化酵素，能促進消化；山藥也有助於血糖穩定，維持血管彈性，促進血液循環，並且山藥的含鉀量高，能降血壓，因此吃山藥對於改善三高問題有益。山藥適合糖尿病患者、高血壓患者、身體虛弱者、產婦及老人食用，可增加人體免疫能力，具有預防疾病的效果。

而不少人把山藥當菜吃，營養師提醒，山藥其實是五穀根莖類主食，如果吃山藥，白飯就要少吃點。與同屬主食的白米飯相比，山藥不管是在纖維質或礦物質的含量上，都勝過白米飯，屬於優質主食。像鈣、鐵含量就比白米飯來得強。也因為膳食纖維含量較多，山藥吃起來也較有飽足感，很適合想控制體重的人食用。

山藥在削好去皮後，接觸空氣容易氧化變色，讓很多人擔心不知道還能不能吃；台灣農糧署表示，山藥去皮後泡鹽水、檸檬水或白醋，或是先加熱再去皮，使多酚氧化酶失效，就能使山藥保持潔白。