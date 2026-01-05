冬季水分攝取減少 好發泌尿疾病 男女大不同

醫師提醒「保暖、多喝水、不憋尿」，如果出現排尿疼痛、血尿等症狀，務必盡快求醫；示意圖。（圖／123RF）

每當天氣轉冷，泌尿系統疾病的門診量便會增加。台北新光醫院泌尿科醫師何肇晏指出，冬季寒冷，許多人水分攝取減少，導致人體循環改變，容易引發膀胱炎、攝護腺炎以及泌尿道結石等症狀。特別是年長者或慢性病患，低溫會使血管收縮、影響免疫力 ，導致泌尿道防禦能力下降，一旦有細菌入侵，極易引發膀胱或尿道感染。

何肇晏說明，由於冬天出汗量低，許多人喝水量也會跟著減少，導致尿液高度濃縮，尿液中的代謝廢物和細菌濃度升高。此外，寒冷會使交感神經活性上升，導致膀胱更容易不穩定地收縮，出現頻尿、尿急等狀況。

另外，冬季水分攝取得少，也讓結石形成的風險大幅提高。那麼該如何辨識這些常見的冬季泌尿疾病？何肇晏歸納整理如下：

▸膀胱炎：典型症狀包含頻尿、尿急、排尿灼熱感，可能伴隨下腹悶痛或不適，若症狀持續數日未改善，或出現血尿，應盡速就醫。

▸攝護腺肥大：寒冷刺激會讓膀胱變得敏感且易於收縮，使得原本就已經被肥大組織壓迫的尿道內徑變得更窄，尿道阻力大幅增加，造成排尿困難如尿流變細、滴尿、頻尿、尿不出來等症狀因此明顯惡化。

▸攝護腺炎：會引起排尿困難、會陰部悶痛，甚至下背痠痛；部分患者會出現發燒、倦怠等全身症狀，需特別注意。

▸泌尿道結石：冬天比較不感覺口渴，容易忘記或減少飲水量，導致尿液濃縮，代謝廢物和礦物質容易沉積形成結石。症狀多以突發性劇烈側腹痛為主，疼痛可能延伸至下腹或外生殖器，並可能伴隨惡心、嘔吐或血尿，結石疼痛來得急且強烈，一旦懷疑就應立即就醫檢查、及早治療。

★女多膀胱炎 男常攝護腺炎

至於冬天常見的泌尿疾病，男女好發的問題有何不同呢？何肇晏在臨床上觀察到，女性膀胱炎在冬天尤其明顯增加；男性則多見攝護腺發炎或因尿路不順引發的結石問題。

女性因尿道較短且位置接近肛門與陰道，本就較容易感染，冬天若再加上水分攝取不足，膀胱炎更容易反覆發生；男性攝護腺肥大的患者最容易受低溫影響而導致尿流變得更不順，進一步增加感染與結石風險。

值得注意的是，中老年男性（50歲以上）主要與攝護腺肥大和急性尿滯留有關，尤其若再服用感冒藥或飲酒進補（如麻油雞、薑母鴨），極易引發急性尿滯留（完全尿不出來）的情況。

此外，年長者、糖尿病 患者、免疫力較弱者都屬於高危險族群，上班族若常因工作忙碌而久坐、憋尿或喝水不足，也需要特別注意，因為水喝太少加上長時間不排尿，會讓細菌在膀胱內停留時間變長，也更容易結晶形成結石。

★謹記保暖、喝水、不憋尿

何肇晏提醒，冬天維持泌尿健康的黃金三原則：保持溫暖、多喝水、不憋尿。建議成人每天至少喝1500到2000c.c.的水，讓尿液保持清澈、減少細菌滋生，同時也能防止結石形成；此外，切忌憋尿，許多人因為怕冷而不願離開溫暖的被窩或室內，長時間憋尿會使細菌有足夠時間繁殖，並削弱膀胱的防禦能力，這是誘發泌尿道感染的主因之一。

飲食方面也應節制，冬天常見的高湯、辛辣、重口味的火鍋或藥膳，可能含有高鹽、高普林，不僅增加結石風險，刺激性的成分可能刺激膀胱，加劇頻尿和膀胱過動的症狀；睡前則避免飲用茶、咖啡 或酒精等利尿飲品，以減少夜尿的困擾。

另外，冬天外出要注意保暖，避免下腹部與腰部受寒，生活中也應避免長時間久坐與憋尿，養成固定時間上廁所的習慣。如果出現頻尿、排尿疼痛、血尿或突發性側腹痛等症狀，務必盡快尋求泌尿科專業協助。

