我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

腸道菌失衡開啟「儲脂模式」 越吃越胖瘦不了

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，腸道菌會影響體重，但單純依賴益生菌補充劑並不能取代健康的生活型態，管理體重要注意熱量控制和規律運動；示意圖。（圖／123RF）
研究顯示，腸道菌會影響體重，但單純依賴益生菌補充劑並不能取代健康的生活型態，管理體重要注意熱量控制和規律運動；示意圖。（圖／123RF）

一位32歲的上班族小陳最近發現，明明飲食和運動習慣都和同事一樣，他卻比對方多胖幾公斤。他在近日的健康檢查中發現，自己腸道裡的細菌出了問題，是腸道中的「厚壁菌門」和「擬桿菌門」兩大菌群比例失衡，造成肥胖體質的隱形推手，這種失衡讓相同食物在體內吸收更多熱量，就像開啟「儲脂模式」。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院王衛慶教授團隊在《自然醫學》期刊發表的研究，首次揭示中國青少年肥胖人群的腸道菌群組成。研究團隊發現，肥胖人群腸道中「多形擬桿菌」的數量明顯下降，同時血清中谷氨酸含量顯著升高，兩者呈現反比關係。

動物實驗進一步證實，補充多形擬桿菌能降低血清谷氨酸濃度、增加脂肪分解和脂肪酸氧化，從而延緩體重增長。而接受減重手術的肥胖患者在術後三個月，腸道內下降的多形擬桿菌會明顯回升至正常水平。

補充益生菌 飲食運動相搭配

台灣嘉義大林慈濟醫院腸胃內科主任唐家沛提醒，有些肥胖患者經由補充益生菌後，透過代謝產物重塑腸道環境，也能有效達到抗炎和減輕胰島素抵抗的效果。不過除了特定益生菌的相關影響，仍需搭配低熱量高纖飲食和規律運動才更顯著改善。

唐家沛強調，要透過均衡飲食、多攝取蔬果全穀等高纖食物，為腸道好菌提供養分，建立健康的菌相平衡。單純依賴益生菌補充劑並不能取代健康生活型態，熱量控制和規律運動仍是體重管理的根本之道。

減重 慈濟

上一則

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

下一則

冬季水分攝取減少 好發泌尿疾病 男女大不同

延伸閱讀

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法
腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊

腹瀉原因多 觀察糞便看腸癌警訊
藍莓抗氧化、抗發炎、保護腸道、心血管… 醫：值得每天吃

藍莓抗氧化、抗發炎、保護腸道、心血管… 醫：值得每天吃
養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

養生／不同蛋白質組合 可穩定血糖 也能護腸道

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
俗稱的「亞洲臉紅症」是指只要喝下一杯雞尾酒或紅酒，就可能讓臉部變得鮮紅。這種現象在東亞裔族群相當常見，但並非過敏反應，而是由一種基因突變所致。資料照片。（路透）

台灣人也有 一杯黃湯下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

2026-01-03 04:23
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。（123RF）

腎臟竟然會發霉 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

2026-01-04 05:20
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班