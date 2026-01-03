吃飽疲倦想睡 當心血糖失速警訊 2生活習慣可改善

我的頻道

記者廖靜清
營養師提醒，透過均衡飲食、規律運動，有機會可以逆轉前期糖尿病。（圖／123RF）
別以為吃飽想睡是件幸福的事，此時是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。營養師表示，部分的人以為血糖高低不定，是糖尿病患者的專利，這絕對是錯誤觀念，血糖若長期忽高忽低，不只容易出現胰島素阻抗，進入糖尿病前期，也會損害器官。

台灣營養師林祐萱指出，代謝系統的危機可能在血糖還沒超標前就已經悄悄發出警報，根據聯安預防學機構健檢大數據，統計2024年共3萬3605筆資料，高達31%的受檢者有「胰島素阻抗」（Insulin Resistance）的問題，顯示每三人中就有一人的血糖調節能力已出現問題。

林祐萱表示，最常聽到民眾說「剛吃飽就想睡、整個人好累」，甚至有人反映剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜食，這些都是血糖劇烈波動的警訊。一吃飽就血糖飆高，接著又急速下降，讓人陷入嗜睡、飢餓、疲倦，「飯後血糖高」雖然沒有到達糖尿病的標準，但已對血管、神經造成傷害。

當血糖長期偏高、胰島素被迫不斷分泌，反反覆覆最後身體過勞就形成胰島素阻抗，身體對胰島素失去敏感度，進入第二型糖尿病的前兆，是代謝失衡的開始。林祐萱表示，要打破血糖上上下下的惡性循環，最自然有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。

林祐萱強調，肌肉是人體最大的代謝器官，也是「吃糖高手」，意即肌肉量足夠且活躍時，可提高葡萄糖消耗效率。所以透過運動，能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。以有氧運動為例，能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒。而阻力訓練可增加肌肉量、提升胰島素敏感度。

林祐萱建議，有氧運動搭配阻力訓練是最理想的代謝改善組合，只要每周五天快走30分鐘，搭配至少兩次阻力訓練，就能強化心肺、提升肌力，並更有效地改善血糖調控。另外，調整飲食結構，運動前以容易消化吸收的醣類為主，運動後則補充優質蛋白質，加速肌肉修復與恢復體力。

運動前後飲食也有學問，運動前30分鐘以「低升糖、好吸收」為核心，建議以燕麥奶、巧克力牛奶、地瓜搭配茶葉蛋等。

運動後30至60分鐘是修復身體的關鍵時段，建議補充優質蛋白質，例如乳清蛋白搭配三角御飯糰，或是一個拳頭大小的水果搭配無糖豆漿。

血糖 糖尿病

