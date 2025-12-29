我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

冬季進補 醫提醒：不分體質下肚反而傷身

記者江婉儀
中醫師廖振凱呼籲，四神湯以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季飲用。(圖／慈濟醫院提供)
中醫師廖振凱呼籲，四神湯以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮，屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，適合多數民眾在冬季飲用。(圖／慈濟醫院提供)

中醫師提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補，每人體質不同，補法也應該有所區別。

35歲的陳小姐定期在台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱的門診調養身體，近日卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適，令她相當困擾。

廖振凱進一步問診釐清，發現陳小姐為了冬季進補的習俗，連日食用含麻油、薑母等的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。廖振凱以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後陳小姐症狀明顯改善。

廖振凱提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

廖振凱呼籲，民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方。他推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，材料包含山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁，薑片2、3片，清水及鹽巴。

先將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗，在鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30至40分鐘，再加入山藥與薑片續煮至食材變軟，最後以少許鹽調味即可食用。廖振凱表示，此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。

便祕 食譜 糖尿病

上一則

靠吃辣減重？ 醫揭小心傷胃 3原則讓提升代謝力

下一則

久座族晨起四肢僵硬 熱敷、伸展、3穴位保建…有助改善

延伸閱讀

中醫針灸師聯合公會年會 熱鬧登場

中醫針灸師聯合公會年會 熱鬧登場
冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果
中醫雷射針灸 緩解牙痛、神經痛、中風

中醫雷射針灸 緩解牙痛、神經痛、中風
冬至將到進補學問大 醫生提醒：不分體質錯補反傷身

冬至將到進補學問大 醫生提醒：不分體質錯補反傷身

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
談到如何維持體態，43歲的Ella直言自己「吃得很乾淨、早睡早起」，盡量不碰太油膩或太上火的食物，以菜、肉、飯等原型食物為主。(記者林士傑／攝影)

Ella力推超慢跑 他詳解「怎麼跑不受傷、跑多久才有用」

2025-12-21 20:05
皮膚科專家提醒，洗澡時間應該跟著自己的生活習慣、作息與皮膚需求，不是要依照一套固定規則；示意圖。(圖／123RF)

早上洗澡還是晚上較健康？學者曝這1時間洗能減緩過敏

2025-12-23 01:00
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控