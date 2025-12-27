22歲確診糖尿病 金獎影后從此不再碰3種食物

好萊塢女星荷莉貝瑞確診糖尿病後，就不再吃馬鈴薯泥（見圖），改用花椰菜加奶油和鹽做成花椰菜泥；示意圖。（圖／123RF）

現代疾病大多和飲食有關。59歲的奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）認為真正左右健康的關鍵是每天吃進嘴裡的食物，她自22歲被診斷出糖尿病 後，毅然決然與某些食物道別，而且多年來毫不後悔，現在即使把一大盤這類食物放在面前，她也完全不為所動。

Women's Health報導，荷莉貝瑞表示，健身在自己生活中占了很重要的地位，但她相信，在所有生活習慣中，對健康影響最大的，其實是吃進嘴裡的東西。

她親眼見證過食物帶來的巨大力量，自從22歲被診斷出糖尿病之後，有些食物就再也不碰了。為了支持自己的健康與身心狀態，她對飲食做出重大的改變。

很多人會問避開某些食物會不會很辛苦？她承認改變飲食方式在一開始往往非常困難，但過了一段時間後（對她來說大約是三周）那些渴望就消失了，味覺也會改變。戒掉幾種特定食物後，她感覺自己健康許多、充滿活力，這種狀態好到讓她無論如何都不想回頭。

荷莉貝瑞戒掉的三種食物

1.糖

在貝瑞19、20歲、也就是被診斷出糖尿病之前，是個徹頭徹尾的嗜糖者，每天早上一定要吃甜到不行的早餐穀片，身上永遠帶著巧克力或硬糖，幾乎一直處在高糖狀態。

確診糖尿病之後，健康亮起紅燈，她立刻對含糖食物徹底戒斷。糖果、甜點，甚至甜度很高的水果，全都丟掉。一開始真的很痛苦，戒掉時不只頭痛，情緒起伏也非常嚴重。

但幾周之後開始感覺好多了。慢慢地，對糖的渴望完全消失，甚至不再喜歡那個味道。現在，就算在面前放一大盤甜點，也完全不感興趣。如今唯一會吃甜食的時候，就是孩子生日，而且是為了他們，她頂多吃些低糖水果，像是黑莓或覆盆子。

2.精製碳水化合物（精製澱粉）

戒掉糖之後，貝瑞很快就明白，身體會把精製碳水化合物直接分解成糖，因此為了更好地控制糖尿病，也一併把它們戒掉。她不再吃米飯（連糙米也不吃）、義大利 麵和麵包，而且完全不後悔。

她表示一定有人會想：「怎麼可能不吃麵包？」但就像戒糖一樣，只要給身體足夠的時間，味覺就會改變，對它的渴望也會消失。

隨著從飲食中剔除這些精製碳水，也進一步了解生酮生活方式，她開始減少更多高碳水食物，改以低碳替代品和大量健康脂肪。

例如，不吃馬鈴薯泥，就用花椰菜 加奶油和鹽做成花椰菜泥，濃郁又滑順，好吃到小孩根本分不出差別。當孩子們吃義大利麵時，她就改吃櫛瓜麵。這些簡單的替換，讓她能和孩子一起用餐，同時也用最適合自己的方式滋養身體。

3.傳統葡萄酒

對貝瑞來說，最後一塊拼圖是葡萄酒。她一直都很愛喝酒，但為了控制糖尿病、讓自己達到最健康狀態而全面升級生活方式後，她開始思考：有沒有更好的方式來享受葡萄酒？

幾年前她接觸Dry Farm Wines，特色是天然、有機與不含添加糖或化學物質，糖分低到符合生酮飲食，也不像一般葡萄酒那麼高酒精。

現在貝瑞更愛這種酒的味道，傳統葡萄酒常常讓她很快就微醺，接著頭痛，但這些酒不會，她已完全不想回到以前喝的那些酒。