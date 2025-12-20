冬至到吃湯圓 營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

我的頻道

記者周嘉茹／桃園即時報導
健康享用冬至甜湯圓，材料為​紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、​紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、​紅茶包26g加水約1000cc及​赤藻醣醇25g。（天晟醫院提供）
健康享用冬至甜湯圓，材料為​紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、​紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、​紅茶包26g加水約1000cc及​赤藻醣醇25g。（天晟醫院提供）

冬至是象徵團圓與祝福的重要節日，許多人會在這一天享用熱騰騰的甜湯圓，迎接寒冬。然而，傳統甜湯圓糖分偏高，容易讓人在節慶中攝取過多糖分。天晟醫院營養師陳惠貽提醒，透過選擇合適的湯品與天然食材，不僅能保有節慶的甜蜜滋味，也能兼顧健康與安心。

湯圓與甜湯中的添加糖往往不易察覺，一旦攝取過量，容易導致熱量過剩與血糖波動。根據衛生福利部建議，成人每日添加糖攝取應低於總熱量的10%，若能控制在5%以下更為理想。長期攝取過多糖分，恐增加肥胖、糖尿病與代謝症候群等風險。

對此，營養師陳惠貽建議，想要健康享用冬至甜湯圓，建議從三個方面著手：選對湯底：使用紅茶、烏龍茶或綠茶等無糖茶飲取代糖水，茶香自然回甘，有助減糖又提升風味。

搭配天然食材：如桂圓、紅棗與枸杞，能提供自然甜味與溫補效果，並含有植化素與抗氧化成分。使用代糖：如赤藻醣醇，甜度為蔗糖的六到七成，幾乎無熱量且不易造成血糖波動，是控糖族群的理想選擇。

為讓民眾親身體驗「低糖也能很好吃」的冬至甜湯圓，天晟醫院在院內安排「冬至甜湯圓健康試吃活動」，由陳惠貽引導民眾品嚐與認識，透過實際體驗傳達健康版湯圓的製作與搭配理念，讓民眾了解節慶飲食也能吃得安心、減少負擔。

陳惠貽表示，現場示範的食譜為5人份冬至甜湯圓，每人熱量約為175大卡，甜而不膩，適合全家人共享，材料為紅白小湯圓生重300g、桂圓乾30g、紅棗乾5至8小顆、枸杞乾2匙約20g、紅茶包26g加水約1000cc及赤藻醣醇25g。

製作方式先將水煮沸後關火，待水溫降至90°C時加入紅茶包浸泡10分鐘，取出後加入桂圓、紅棗與枸杞煮滾，最後加入赤藻醣醇調味即可。湯圓則不需解凍，滾水下鍋輕輕攪拌，湯圓浮起後加一碗冷水續煮10秒，再撈起與甜湯合併食用。

陳惠貽也提醒，個人每日所需熱量會因年齡、活動量與健康狀況不同，建議如有個別需求可諮詢營養師，獲得更貼近自身狀況的飲食建議。天晟醫院持續推動營養教育與健康飲食觀念，透過實體活動與專業指導，鼓勵民眾在重要節日中也能做出聰明選擇。今年冬至，用茶香取代糖水、用天然果材替代精緻糖，讓甜湯圓成為健康又幸福的滋味。

天晟醫院在院內安排「冬至甜湯圓健康試吃活動」，由營養師陳惠貽引導民眾品嚐與認識，透過實際體驗傳達健康版湯圓的製作與搭配理念。（天晟醫院提供）
天晟醫院營養師陳惠貽提醒，透過選擇合適的湯品與天然食材煮湯圓，不僅能保有節慶的甜蜜滋味，也能兼顧健康與安心。（天晟醫院提供）

