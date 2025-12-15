別以為只是久站腿麻 嚴重靜脈曲張恐引發肺栓塞

肥胖、長期久站久坐又缺乏運動者，如無塵室技術員、美髮師、銀行行員、櫃姐等，都可能造成靜脈回流受損，引起靜脈曲張；示意圖。（圖／123RF）

久站、久坐、懷孕及遺傳是靜脈曲張常見的危險因子。許多人初期因症狀不明顯，可能僅有腿部痠麻、脹痛或發癢感而未察覺問題。然而，隨著病情惡化，靜脈曲張不僅是美觀問題，還可能導致皮膚變色、潰瘍，嚴重時更有併發深層靜脈栓塞和肺栓塞的風險。

腿部出現「蚯蚓」 是警訊

台灣協和家醫科診所醫師侯盈仲表示，全身血液從心臟打出去，經過動脈和微血管，提供身體氧氣和養分後，再透過靜脈回流到心臟。靜脈曲張的成因是靜脈回流功能不良（又稱為靜脈功能不全），主要是靜脈內瓣膜功能受損，以致血液無法順利回流。

最常見下肢靜脈曲張，從輕微腫脹和水腫以及疼痛、抽筋等狀況都會發生，門診中常聽到靜脈曲張患者主訴，每到中下午過後開始感覺腳腫、沉重感，往往睡了一夜後水腫又消失。

醫學將靜脈曲張依嚴重程度、外觀症狀分為六級，侯盈仲進一步說明，第一級：皮膚出現表淺的藍色蜘蛛網狀或微血管絲；第二級：蚯蚓般的血管明顯浮出；第三級：蚯蚓般血管加上腫脹感；第四級：皮膚色素沉澱，顏色變紅或變黑，伴隨皮膚搔癢；第五級：皮膚出現傷口滲水、潰瘍，治療後傷口癒合；第六級：出現無法癒合的開放性潰瘍。

長期久坐少動 高風險群

侯盈仲指出，瓣膜功能缺損是靜脈曲張的主因，但醫學研究發現也與家族遺傳基因有關，若家族有靜脈曲張病史，靜脈血管壁會比較脆弱，瓣膜容易發生問題，加上地心引力影響使得罹患機率提高。

後天因素則包括肥胖、長期久站久坐又缺乏運動者，如無塵室技術員、美髮師、銀行行員、櫃姐等，以及女性懷孕體重增加或是長期服用避孕藥物易導致水腫，都可能造成靜脈回流受損，引起靜脈曲張。

另外，年長者的靜脈瓣膜血管也會隨時間退化，加上運動量不足、小腿肌肉退化如肌少症都是潛在風險。值得注意的是，工作須搬重物、長期咳嗽和抽菸等，也容易造成血管受損，進而增加靜脈曲張的可能。

手術治療後 仍可能復發

侯盈仲提到，靜脈曲張的治療可分為物理性藥物預防和保健方式，以及手術治療。通常，工作性質須久站建議白天穿著醫療級彈性壓力襪，增加小腿肌肉幫浦效應，幫助靜脈血液順利回流心臟；再者，雙腳有腫脹、熱感或沉重感等，服用促進靜脈血管活性的藥物，如皂苷或類黃酮萃取物，有助緩解症狀。若靜脈曲張出現水腫或疼痛，臨床治療會給予利尿劑幫助排水與消炎、抗發炎和止痛藥治療。

侯盈仲解釋，因為靜脈有很多條血管，當這條不通，還有其他健康血管可以流通，不須太過擔心。倘若藥物治療無法緩解不適感，最後一步就是手術治療。手術可分為傳統手術，將整個靜脈曲張結紮，再移除特別腫大的血管；其他新技術則像是靜脈的雷射治療，利用雷射能量讓受損靜脈萎縮，這些作法都是將受損靜脈血管破壞閉鎖的方式。

侯盈仲強調，術後並非永不復發，仍需要穿著一段時間彈性襪，搭配促進靜脈曲張活性的藥物，持續進行預防和長期保養，才能避免新的靜脈曲張產生。

踮腳尖運動 助血液回流

要預防靜脈曲張，侯盈仲提醒，避免久站或久坐，大約30到40分鐘起身走動或坐下來休息，肥胖族群應減重 、減輕下肢壓力，晚上睡覺時將腿部抬高約15至30度。平時可透過踮腳尖的運動方式，上下來回重複進行20、30次，鍛鍊小腿肌力、改善循環，幫助靜脈血液順流回流。台灣廣元藥局 藥師蔡欣宏建議，適時抬腿、泡熱水有助循環，適度補充天然類黃酮苷萃取物，持續保養血管。