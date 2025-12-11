吃生蠔壯陽？補充睪固酮才是關鍵

我的頻道

醫師蔡維恭表示，主導男性性功能與整體活力的關鍵是「睪固酮」。圖為生蠔示意圖。(本報資料照片)
不少民眾相信「吃牡蠣、生蠔可以壯陽」，真的如此嗎？台灣馬偕醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭表示，目前沒有食補壯陽的科學證據，實際上，主導男性性功能與整體活力的關鍵不是海鮮，而是睪固酮，一旦睪固酮濃度下降，便會進入俗稱的「男性更年期」，出現性欲減退、勃起不穩，或是疲憊、體力變差等症狀，醫學上稱為「睪固酮低下症候群」。

要診斷睪固酮低下症候群，必須透過抽血檢測。蔡維恭指出，睪固酮濃度會隨時間波動，通常早上濃度最高，因此建議在上午7點至11點之間抽血，數值才具參考意義。正常的生理濃度約在350至1000 ng/dL之間。若結果低於350 ng/dL，且同時感到性功能下降、疲憊感、情緒低落等困擾，就應考慮接受補充療法。

2種人不適合補充睪固酮

目前臨床上補充睪固酮主要有三種方式：口服藥物、針劑注射、塗抹皮膚凝膠。口服藥物經肝臟代謝，有肝毒性潛在風險，目前美國FDA已禁用，塗抹凝膠的吸收穩定、使用方便，是目前多數患者的首選，通常補充一至兩個月後，就能明顯感受到性慾提升、晨間自然勃起等變化。不過，勃起硬度則受多重因素影響，例如年齡、慢性病、心理壓力等，有時仍需搭配其他藥物來達到理想效果。

他特別叮嚀，有兩種人不適合補充睪固酮，第一種是未經治療的男性攝護腺癌及男性乳癌患者，第二種則是相對較年輕且有生育需求的患者，因為睪固酮雖然有助提升性慾與性生活表現，但對精液品質可能造成負面影響，甚至出現所謂「空包彈」的情況，努力再多卻難以「開花結果」。

此外，也有民眾想知道，補充睪固酮可完全取代壯陽藥嗎？答案是：不一定。若患者的勃起障礙屬於輕微狀況，補充睪固酮即可見效；但對於年長、合併慢性疾病者，通常需合併使用壯陽藥。蔡維恭解釋，性功能牽涉神經傳導與血管充血，睪固酮只是基礎條件之一，若這些系統也老化或受損，仍需其他藥物支援。

檢視體內荷爾蒙變化

補充睪固酮不是立即見效的萬靈丹，且此項療法是「補其不足」，並非睪丸回春，若患者本身睪丸功能因老化已衰退，多需長期補充。

他也提醒，對正值中壯年的男性而言，若出現體力下滑、性欲減退、生活少了幾分衝勁的情況，與其急著懷疑自身狀況，或依賴來路不明的「壯陽偏方」，不如尋求專業協助，檢視體內荷爾蒙變化，找出真正的關鍵所在，才能對症下藥，重拾身心動能。

醫師蔡維恭表示，主導男性性功能與整體活力的關鍵是「睪固酮」。圖為牡蠣示意圖。 (...
